U finalu ćemo gledati dvoboj prvog i drugog reketa svijeta: Alcaraz lako do finala

Prvi i drugi s ATP ljestvice, Carlos Alcaraz i Jannik Sinner, po šesti put u ovoj godini će se boriti za trofej, ali će prvi put igrati za naslov pobjednika ATP Finala u Torinu, gdje je 24-godišnji Talijan u statusu branitelja naslova osvojenog prošle godine.

Sinner je u subotnjem polufinalu svladao Alexa de Minaura (ATP - 7.) sa 7-5, 6-2 i tako došao do 13-0 u međusobnim dvobojima protiv Australca. Alcaraz je u svojoj najboljoj predstavi na ovogodišnjem završnom turniru nadigrao Felixa Auger-Aliassimea sa 6-2, 6-4 za petu uzastopnu pobjedu protiv Kanađanina bez izgubljenog seta te sada vodi 5-3 u međusobnim dvobojima.

Nedjeljno finale u Torinu (18 sati) će biti još jedan obračun dvojice tenisača koji su obilježili ovu sezonu, razdijelili među sobom Grand Slam trofeje susrevši se u tri od četiri finala na najvećim svjetskim turnirima i do Torina doveli borbu za svjetski "broj 1" u kojoj je Španjolac, ipak, ciljem prošao ispred Talijana.

Alcaraz će u nedjelju igrati svoje 11. finale u ovoj godini, a pokušat će po deveti put iz njega izaći kao pobjednik. Sinneru će ovo biti deseto ovogodišnje finale, a učinak mu je u dosadašnjih devet ispod 50% (4-5) i to isključivo zahvaljujući tenisaču koji ga čeka u nedjelju s druge strane mreže.

"Uvijek kad se nađemo u finalu, potičemo jedan drugoga na najbolju igru. Uvijek su to dvoboji visoke kvalitete. Ništa manje ne očekujem ni ovdje", rekao je Španjolac nakon polufinalne pobjede u Inalpi Areni.

Bit će to njihov šesti međusobni dvoboj u ovoj sezoni i šesti put će to biti meč za trofej. Alcaraz je pobijedio u četiri finala (Rim, Roland Garros, Cincinnati, US Open), a Sinner u jednom (Wimbledon). Španjolac ukupno vodi 10-5 u međusobnim dvobojima i vodi 5-2 u finalima. Osim na ovogodišnjem Wimbledonu, Sinner je Alcaraza u meču za trofej pobijedio još samo u Umagu 2022.

No, dvorana je njegov teritorij. U neslužbenim dvobojima Sinner je dvije godine zaredom pobijedio Alcaraza na "Six Kings Slam" ekshibiciji, kad je u igri bila novčana nagrada od čak šest miljuna američkih dolara. Na službenim dvoranskim turnirima Talijan ima 30 uzastopnih pobjeda, a posljednji poraz je doživio još 2023. u torinskom finalu protiv Novaka Đokovića.

Alcaraz u dvorani ima samo jedan naslov, ovogodišnji iz Rotterdama. Uz to, u Torinu će Sinner imati ogromnu podršku s tribina.

"Očekujem atmosferu kao na Davis Cup meču. Nadam se da će barem troje, četvero ljudi u dvorani navijati za mene i da ću ih uspjeti čuti", našalio se Alcaraz.

Iako to nevjerojatno zvuči, Španjolska je imala samo dvojicu osvajača završnog turnira, Manuela Orantesa 1976. u Houstonu i Alexa Corretju 1998. u Hannoveru, kad je u španjolskom finalu svladao Carlosa Moyu. Rafael Nadal je izgubio dva finala, 2010. od Rogera Federera i 2013. od Novaka Đokovića, a prije njega su finalisti bili Juan Carlos Ferrero (2002. Sydney) i David Ferrer (2007. Šangaj).

Alcaraz se tako može upisati u povijest kao treći španjolski pobjednik i prvi nakon 27 godina. Samo ga još Sinner može spriječiti u tome.