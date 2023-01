U Dinamu traju prljave igre, a klubu prijeti potpuni slom. Vjerujte, bolje nije ni zaslužio

IGRA ili TJESKOBA? To je možda za trenutak bila dvojba urednika.



– TJESKOBA, pa tu sam doma, to je moje prirodno stanje – uzvratio sam gotovo bez razmišljanja. Nisam uspio u svom naumu, šefova je uvijek zadnja. IGRA je aktivnost jedne ili više osoba koja služi za razonodu i zabavu. Bit igre je postići neki cilj pridržavajući se zadanih pravila. Tako bi se nekako formuliralo značenje te riječi koja sadrži četiri slova. Bila je to prva svibanjska nedjelja, ni topla ni hladna, činila se posve običnom. Imali smo između deset i jedanaest godina, neki su već i počeli trenirati nogomet u obližnjem Borcu iz Jaruna ili NK Savi na Gredicama. No, te nedjelje bio je dogovoren školski derbi mog četvrtog B i četvrtog C, OŠ "Ivan Meštrović". Razredni obračuni tada su nam se činili kao najvažniji trenuci naših bezbrižnih nedjelja, iako, meni nisu dopuštali pravi, čvrsti, zdrav san. Ni apetit tog dana nije bio poseban. Otac, koji je bio nogometni trener, shvaćao je moju tremu, a majka se brinula o tome kako ću se odjenuti, da mi ne bude hladno, da vruć ne pijem vodu, da uzmem još jednu majicu kako bih se mogao presvući. Nisam tada mogao shvatiti da je to zapravo dio mog karaktera, ta nervoza i mali strah koji bi me pratio uoči odgovaranja iz školske klupe ili pak izlaska pred ploču, pa sve do današnjih dana, kada trebam otići liječniku ili na poslu donijeti neku važnu odluku. Da, ja sam od onih koji imaju tremu pred svaki nastup u kabini, ili pred N1 kamerama, gdje sam sve češći akter. Trta ili trema, kako god. Gubili smo 2:1, na poluvremenu smo si zapravo više predbacivali što nije bilo dobro nego što smo gradili taktiku za drugi čin našeg nedjeljnog derbija.