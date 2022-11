U Dinamu bio rezerva, vrijeđao ga kapetan Liverpoola, a jučer je u derbiju srušio Chelsea

U Londonskom su se derbiju jučer susreli Chelsea i Arsenal, a dvoboj na Stamford Bridgeu otišao je u ruke gostiju rezultatom 1:0.

Heroj Topnika bio je Gabriel Magalhães (24), koji je u 63. minuti stigao do pogotka vrijednog pobjede. Tako je nastavio sjajnu formu ekipe Mikela Artete, koji predvodi ljestvicu s 34 boda.

Da, isti Gabriel koji je prčetiri godine nosio dres Dinama. I to uglavnom - rezervi. Naime, brazilski stoper još je kao igrač LOSC-a iz Lillea u veljači 2018. stigao na posudbu u Maksimir. Igrao je za drugu ekipu, zabio odmah protiv Novigrada u svom debiju, a mjesec dana kasnije zaigrao i za prvu momčad.

Krenuo je protiv Rijeke, u paru s Dinom Perićem i Dominikom Livakovićem iza sebe. Kako je Dinamu nedostajalo više od pola momčadi, našla su se na terenu tada i neka neočekivana 'modra' imena, poput Karla Muhara i Borne Miklića. Riječani su u konačnici minimalno slavili pogotkom Maxwella Acostyja i bili ih srušili na Maksimiru nakon dugih 2829 dana.

A Brazilac pravu priliku nije dobio. Ostala mu je to jedina utakmica u 1. HNL, uskoro se vratio u Francusku. I počeo se uspinjati. Nakon što je u rujnu 2020. zaključio transfer u Arsenal, počelo se postavljati pitanje zašto ga nije otkupio Dinamo.

Gabriel je, kako se uspostavilo, imao veliku, višemilijunsku klauzulu, bio im je preskup. Arsenalu nije, iako tada znatno skuplji, kupili su ga za 26 milijuna eura.

I jučer je golom srušio Chelsea. Topnici su sjajno ušli u sezonu, nakon 13 kola imaju 11 pobjeda i tek jedan poraz. Na tablici su vodeći, a prednost ispred Manchester Cityja zadržali su i nakon slavlja u derbiju.

Bivši dinamovac pokazao je tako da se nije dao smesti kada ga je prije mjesec dana na terenu izvrijeđao kapetan Liverpoola Jordan Henderson. Predvodnik Redsa navodno mu je rekao kako je 'j****i idiot', što je stoper protumačio kao nešto još gore na portugalskom.

Arsenal je Liverpool ispratio s 3:2, a Gabriel očito još motiviraniji ušao u nastavak sezone. Tko zna, možda ni poziv u reprezentaciju Brazila za Svjetsko prvenstvo nije daleko... Magalhães prema Transfermarktu danas vrijedi 40 milijuna eura.

