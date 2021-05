Tuchel emotivan nakon pobjede: Uspjeli smo biti kamenčić koji smeta

Thomas Tuchel, koji je s Chelseajem osvojio naslov pobjednika Lige prvaka nakon što je u subotu u finalu s 1-0 svladao Manchester City, kazao je kako je vjerovao u svoje igrače iako su znali da nisu favoriti.

"To je najvažnija utakmica u Europi, izuzetno finale i pobijedili smo, to je nevjerojatno. Jako sam ponosan, ali bio sam ponosan i prije jer imam svako povjerenje u ovu momčad, to je vrlo, vrlo jaka grupa igrača."

"Znali smo da nismo favorit, ali smo jako jaka grupa igrača, zajedno smo i sve je moguće. Uradili smo to dva puta (pobijedili City) u prvenstvu, u kupu i sada treći put", kazao je Tuchel nakon trijumfa svoje momčadi.

"Željeli smo veći posjed lopte, ali bilo je teško u prvim minutama. Na kraju prvog poluvremena bilo je bolje, stvorili smo nekoliko vrlo opasnih kontranapada, ali bila je to vrlo teška borba."

"Bilo je to moje drugo finale, bio sam sretan što sam prošle godine bio u finalu, ali ovo je na neki način bilo drugačije, osjećao sam to. Moji igrači sada su bili vrlo odlučni da pobjede u ovoj utakmici, htio sam da budemo kamenčić koji će ih smetati. Zamolio sam svakog od njih da podignu razinu igre, da se usude napraviti stvari kad imaju loptu. Kai Havertz je bio hrabar, jak i odgovorio je", dodao je.