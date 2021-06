Tucak najavio: Napravit ćemo sve da se dočepamo olimpijskog odličja

Na konferenciji za medije Hrvatskog vaterpolskog saveza izbornik Ivica Tucak je predstavio popis reprezentativaca s kojima računa povodom okupljanja reprezentacije i intenzivnih priprema koje ih očekuju uoči odlaska na Olimpijske igre.

Već 14. srpnja, kada će izbornik okupiti reprezentaciju u Zagrebu, znat će se konačan popis igrača s kojima 19. srpnja odlazi u Tokio. Tamo će u Olimpijskom selu do početka Igara odrađivati sparing pripreme s talijanskom reprezentacijom.ž

"Ulazimo s velikim ambicijama. Olimpijske igre su kruna četverogodišnjeg ciklusa, najveći sportski događaj za svakog sportaša. Radit ćemo intenzivno i naporno, igračima ćemo to iskomunicirati već od prvog treninga. Veliki su zahtjevi pred nama, kao i uvijek do sada. No smatram da imamo odličnu reprezentaciju. Obećavati ne možemo ništa, ali da ćemo napraviti sve da se dočepamo olimpijskog odličja, to je sigurno", zaključio je izbornik, koji se osvrnuo na početak priprema.

"Danas smo kompletirali dio reprezentativaca koji su završili klupsku sezonu. Oni će od danas zajedno završiti ovaj prvi ciklus priprema koji traje do petka. Potom se u nedjelju uvečer okupljamo u Opatiji gdje od ponedjeljka kreće 13 dana priprema. Igrače koji će ovog vikenda igrati Final 8 priključit ćemo reprezentaciji u četvrtak, 10. lipnja kada ćemo kompletni trenirati u Rijeci do 18. lipnja. Zatim se 21. lipnja okupljamo u Šibeniku gdje ćemo već napraviti prvu selekciju igrača i smanjiti broj na 18 pozvanih. Na bazenima u Crnici priključit će nam se i reprezentacija Mađarske s kojom ćemo odrađivati sparing prijateljske utakmice. Slijedi nam i jak međunarodni turnir u Budimpešti na kojem će nastupati Mađarska, Španjolska, Rusija i Hrvatska. U srpnju potom putujemo na turnir u Cagliari gdje će zaigrati Italija, Rusija, Japan i Hrvatska", kazao je Tucak.

VRATARI

1. Marko Bijač (Pro Recco)

2. Ivan Marcelić (Mladost)

3. Toni Popadić (Jug Adriatic osiguranje)

4. Marin Šparada (Solaris)

CENTRI

5. Luka Lončar (Jug Adriatic osiguranje)

6. Josip Vrlić (Mladost)

7. Luka Lozina (Vouliagmeni)

8. Lovro Paparić (Primorje EB)

BRANIČI

9. Andro Bušlje (Olympiacos)

10. Hrvoje Benić (Jug Adriatic osiguranje)

11. Rino Burić (Jadran Split)

12. Marko Macan (Waspo 98 Hannover)

13. Andrija Bašić (Palermo)

14. Paulo Obradović (Jug Adriatic osiguranje)

NAPADAČI

15. Zvonimir Butić (Jadran Split)

16. Lovre Miloš (Mladost)

17. Maro Joković (Brescia)

18. Javier Garcia (Jug Adriatic osiguranje)

19. Ante Vukičević (Marseille)

20. Franko Lazić (Mladost)

21. Luka Bukić (Mladost)

22. Ante Visković (Mladost)

23. Loren Fatović (Jug Adriatic osiguranje)