VRAĆA SE

Trostruki olimpijski pobjednik i svjetski prvak objavio povratak iz mirovine

Team GB Return photocall - North Paddington Youth Club
Jordan Pettitt/PRESS ASSOCIATION
VL
Autor
Hina
24.11.2025.
u 23:38

Whitlock je tijekom karijere osvojio tri olimpijska zlata, dva na konju s hvataljkama u Riju 2016. i Tokiju 2020. te na parteru na Igrama u Riju. Ima i tri olimpijske bronce.

Trostruki olimpijski pobjednik britanski gimnastičar Max Whitloc (32) objavio je povratak iz mirovine kako bi se pokušao kvalificirati za Olimpijske igre u Los Angelesu 2028. godine.

Whitlock je tijekom karijere osvojio tri olimpijska zlata, dva na konju s hvataljkama u Riju 2016. i Tokiju 2020. te na parteru na Igrama u Riju. Ima i tri olimpijske bronce.

Činilo se kako je najtrofejniji britanski gimnastičar završio karijeru nakon OI u Parizu. Međutim, promijenio je odluku.

"Sjedio sam neko vrijeme u kafiću s obitelji i rekao sam im: 'Nisam završio, ne mogu samo tako stati," kazao je Whitlock za The Times.

"Bila je to sirova emocija i osjećaj da ne mogu samo tako stati. Nešto nije bilo u redu. Moja karijera jednostavno nije završena," dodao je.

Whitlock iza sebe ima i tri svjetska i četiri europska naslova.

Ključne riječi
olimpijske igre Gimnastika

