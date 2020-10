Trener Sociedada u par riječi rekao sve što zna o Rijeci...

Trener baskijskog Real Sociedada rekao je petak kako mu je Rijeka nepoznata momčad, no da ju neće biti lako pobijediti, baš kao niti Napoli ni Az Alkmaar koji se također nalaze u istoj skupini Europske lige.

"Napoli je potentnta momčad, s jako dobrim igračima, trenutno je lider Serije A. Sviđa mi se. AZ je sigurno momčad jako slična našoj, mlada, igra jako dobro s loptom. A Rijeka je ekipa koju najmanje poznajem", izjavio je 49-godišnji Imanol Alguacil na konferenciji za medije.

Foto: RITZAU SCANPIX/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Europa League - Play-off - FC Copenhagen v HNK Rijeka Soccer Football - Europa League - Play-off - FC Copenhagen v HNK Rijeka - Parken, Copenhagen, Denmark - October 1, 2020. HNK Rijeka's players react. Ritzau Scanpix/Liselotte Sabroe via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. DENMARK OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN DENMARK. RITZAU SCANPIX

"Dobro je što to neće biti dugačka putovanja, na tome smo zahvalni. Sigurno će biti teško pobijediti svakog od ova tri protivnika, no nametnemo li svoju igru konkurirat ćemo im za prolaz skupine", dodao je.

Alguacil, koji je na klupi Real Sociedada od prosinca 2018., saznao je protivnike dok se s momčadi pripremao za subotnju utakmicu španjolskog prvenstva protiv Getafea.

"Tek po dolasku na ovu konferenciju za medije saznao sam protiv koga ćemo igrati. Prije toga smo gledali video zapis, eto, pa da znate kolika je bila moja briga oko ždrijeba. Mi smo sada potpuno fokusirani na sutrašnju utakmicu u koju ulazimo nakon poraza", rekao je.

Foto: VINCENT WEST/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL La Liga Santander - Real Sociedad v Real Madrid Soccer Football - La Liga Santander - Real Sociedad v Real Madrid - Reale Arena, San Sebastian, Spain - September 20, 2020. Real Sociedad coach Imanol Alguacil. REUTERS/Vincent West VINCENT WEST

Real Sociedad je u ponedjeljak izgubio kod kuće s 0-1 od Valencije. Prije toga je pobijedio 3-0 Eibar, odigrao 0-0 s prvakom Real Madridom te 1-1 s Valladolidom.

Upitan o cilju u Europskoj ligi, Alguacil je odgovorio: "Cilj je uvijek isti. Pobijediti u svim utakmicama. Ova momčad nema drugog cilja osim pobijediti kada igra. No svjesni smo da neće biti lako pobijediti u svim utakmicama. Ali kažem, kada postoji utakmica i neko natjecanje, cilj je samo jedan - pobjeda", istaknuo je. Alguacil je vodio Real Sociedad u 72 susreta u kojima je upisao 32 pobjede i 21 poraz.

Zbog koronavirusa publika i dalje ne smije posjećivati stadione u Španjolskoj pa tako niti u Baskiji, sjevernoj autonomnoj pokrajini koja boji 2,2 milijuna stanovnika.

"Govori se kako će u Europskoj ligi prisustvovati na stadionima do 30 posto gledatelja, ali čini se da Baskija to neće dopustiti. Nadam se da će ipak popustiti jer nam nedostaje naša publika", izjavio je trener plavo-bijelih.

Stadion Anoeta, zbog sponzora poznat i kao Reale Arena, prima 32.000 gledatelja.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL 02.10.2020., Rijeka - Navijaci Rijeke poceli su se okupljati nakon podneva kod Interspara na Rujevici, gdje su oko 13.30 docekali nogometase Rijeke nakon sto su se plasirali u grupnu fazu Europske lige. Igraci Rijek nisu smjeli izlaziti iz autobusa zbog epidemioloskih mjera, ali su se zaustavili pozdraviti najvjernije navijace. Photo: Nel Pavletic/PIXSELL