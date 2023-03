Trener Sesar: Imam čvrsto obećanje od igrača da će sezonu izgurati do kraja

Premda su dva dana štrajkali i u Ljubljanu stigli nedovoljno pripremljeni za utakmicu, košarkaši Cibone pružili su dobar otpor favoriziranoj Cedevita Olimpiji. A za iznenađenje nedostajalo im je malo više usredotočenosti na detalje što se, vjerojatno, izgubilo i u ona dva dana obustave rada u zagrebačkom klubu.

Za pobjedu "zmajčeka" (91:85) najviše su dala dvojica vanjskih igrača, Zoran Dragić (19 koševa) i Joshua Adams (19 koševa) te teški centar Alen Omić (13 koševa, 9 skokova, 6 asista, 3 osvojene lopte) koji je bio i najkorisniji igrač svoje momčadi.

A igrač s najvišom ocjenom u cijelom susretu bio je Cibonin razigravač Borna Kapusta (22 koša, 14 asista) a solidne partije pružili su pak dvojica ljevorukih visokih igrača - krilo Lovro Mazalin (17 koševa) i centar Filip Bundović (16 koševa).

- Bio sam svjestan snage Olimije ali i toga da nisu u dobrom momentu pa sam imao dojam da smo mogli izvući bodove. No, zatvaranje treće i početak četvrte četvrtine su nas stajali iznenađenja. Pogledam li statistiku, ni u čemu ne zaostajemo bitno, čak smo u nekim parametrima i bolji. Nažalost, zakazali smo na otvaranju posljednje četvrtine i tu je Olimpija napravila prednost koju mi više nismo mogli stići - bio je komentar Cibonina trenera Josipa Sesara koji je bio priupitan i koliko mu je bilo teško pripremati se za utakmicu nakon dvodnevnog štrajka njegovih igrača.

- Nije lako no imali smo razgovor s igračima. Oni su napravili te neke dogovore s vodstvom kluba. Ja se nadam da do kraja sezone neće dolaziti to u pitanje. Odnosno, imam i čvrsto obećanje od igrača da će se sezona izgurati do kraja. Vjerujem da će Cibona opstati. Normalno, da je teško vratiti fokus na utakmicu nakon dva dana netreniranja. To se vidjelo iz sitnih pogrešaka koje smo imali na preuzimanju. Recimo, Mazalina čuva nizak igrač a mi mu ne spustimo loptu u reket. To su sve stvari proizašle iz te neke loše situacije. Moramo vratiti fokus na igru i ja vjerujem da će igrači to napraviti - kazao je Sesar.