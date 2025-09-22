Naši Portali
EDDIE HOWE

Trener Newcastlea zamolio navijače za malo strpljenja: 'Još se navikavamo na život poslije Isaka'

Premier League - AFC Bournemouth v Newcastle United
Andrew Couldridge/REUTERS
VL
Autor
Hina
22.09.2025.
u 16:00

Švedski golgeter, koji je u tri sezone u dresu "Svraka" upisao 62 gola i 11 asistencija, u završnici ljetnog prijelaznog roka preselio je u Liverpool, koji je za njega platio 150 milijuna eura. Isaka je zamijenio 198 cm visoki centarfor Nick Woltemade (23), za kojeg su Stuttgartu platili 75 milijuna eura odštete, čime je postao najskuplje pojačanje u povijesti Newcastlea

Trener Newcastlea Eddie Howe istaknuo je da se još navikavaju na život poslije Alexandera Isaka, te je zamolio navijače za malo strpljenja. 

"Tri gostujuće utakmice u Premier ligi odigrali smo 0-0, što je potpuno u neskladu s našim napadačkim stilom nogometa. Sada kada više nema Isaka naš napadački red mora se reorganizirati", kazao je Howe. 

Švedski golgeter, koji je u tri sezone u dresu "Svraka" upisao 62 gola i 11 asistencija, u završnici ljetnog prijelaznog roka preselio je u Liverpool, koji je za njega platio 150 milijuna eura. Isaka je zamijenio 198 cm visoki centarfor Nick Woltemade (23), za kojeg su Stuttgartu platili 75 milijuna eura odštete, čime je postao najskuplje pojačanje u povijesti Newcastlea. Budući da se je kasno priključio momčadi, njemački napadač je odigrao tek dvije utakmice za "Svrake", te je zabio jedan pogodak. 

"Woltemade svojim kretanjem i igrom može biti vrlo koristan u povezivanju braniča i veznjaka s napadačkim redom. Moramo se naviknuti na njegov stil igre i bolje ga koristiti. Ekipa se razvija u novom pravcu, nadam se boljem. No, za to treba vremena", izjavio je trener Howe. 

Newcastle je prošlog tjedna na startu Lige prvaka kod kuće izgubio od Barcelone 1-2. U Premiershipu u četiri od pet utakmica nisu primili nijedan gol, ali brine što su postigli tek tri pogotka i upisali samo jednu pobjedu, pa se nalaze tek na 13. mjestu sa šest bodova.

Zlatko Dalić objavio popis Hrvatske za ključne utakmice kvalifikacija: Evo koga je pozvao u vatrene
Ključne riječi
Premiership Newcastle

