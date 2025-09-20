Naši Portali
PREMIERSHIP

Liverpool bolji od Evertona u velikom gradskom derbiju: Skupocjeno pojačanje junak utakmice

Liverpool v Everton - Premier League - Anfield
Peter Byrne/PRESS ASSOCIATION
VL
Autor
Hina
20.09.2025.
u 16:00

Jedan pogodak nije zadovoljio Liverpool koji je napadao u valovima, a na 2-0 je poveća Ekitike koji je nakon asistencije Gravenbercha loptu provukao kroz noge vrataru Evertona Pickfordu u 29. minuti.

Nogometaši Liverpoola, aktualni prvaci Premier lige, još su uvijek u novoj sezoni stopostotni, u 5. kolu su na svom Anfieldu, u gradskom derbiju, nadigrali Everton s 2-1. Od samog početka Liverpool je žestoko pritisnuo i prvi puta suparnika slomio u 10. minuti. Strijelac lijepog pogotka za 1-0 bio je Gravenberch. Jedan pogodak nije zadovoljio Liverpool koji je napadao u valovima, a na 2-0 je poveća Ekitike koji je nakon asistencije Gravenbercha loptu provukao kroz noge vrataru Evertona Pickfordu u 29. minuti.

Od kraja prvog poluvremena Everton je uspostavio ravnotežu na Anfieldu, a jednako su dobro gosti otvorili i drugo poluvrijeme. To je rezultiralo pogotkom u 58. minuti, a nakon lijepe akcije Gueye je precizno naciljao s deset metara za 1-2.

Do kraja se igralo otvoreno s obje strane. Do pogotka su mogli i jedni i drugi, ali je završilo 2-1 i Liverpool je time potvrdio savršeni start u novu sezonu. U nedjelju se igraju preostale tri utakmice ovog kola, a sastaju se Bournemouth - Newcastle, Sunderland - Aston Villa i Arsenal - Manchester City.

Dinamo dobio najveću kaznu uoči derbija, ali 'čestitka' je poslana i Hajduku
Premiership Everton Liverpool

