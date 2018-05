Trener Brown: Igrači poput Šarića su neprocjenjivi

Košarkaši Philadelphia 76ersa odbili su biti pometeni u polufinalu Istočne konferencije. Sixersi su, konačno, u četvrtoj utakmici pronašli pobjedonosnu formulu protiv Bostona (103:92), a nju je činio tandem Dario Šarić – T.J. McConnell.

Hrvatski reprezentativac odigrao je briljantnu partiju. Bio je najbolji strijelac svoje momčadi (25 koševa) te treći skakač (8) i treći dodavač za koš suigrača (4).

– Izašli smo odlučni da vrlo skupo prodamo svoju kožu. Bodrili smo se uoči utakmice čak i SMS-ovima. Branič McConnell dao nam je puno. Ostavili su mu prostora posvećujući pažnju drugim igračima i on je to iskoristio. Ja vjerujem da on to može ponoviti – kazao je Šibenčanin.

Trener Sixersa Brett Brown konačno je uveo plodonosne taktičke promjene. U petorku je postavio agresivnog braniča McConnella (19 koševa, 5 asistencija), a i tražio je da se Šariću spušta lopta u reket da se iskoristi to što ga čuva krilo Jason Tatum.

– Takvi igrači poput Darija, kojima je stalo do suigrača i tima i koji su ponosni Sixersi, takvi su neprocjenjivi – izjavio je Brown nakon pobjede koja je vratila tračak nade.

Tatum ga nije mogao čuvati

Dario je zabio jednu tricu i nekoliko dugih dvica, no većinu koševa zabio je iz reketa. Što iz prodora, a što iz igre leđima košu.

– Osjetili smo da ga Tatum ne može čuvati i, kada god bi on bio na njemu, spuštali smo Dariju loptu u reket i on je to koristio – kazao je centar Joel Embiid, igrački i vokalni vođa momčadi, koji se ovom prilikom više podredio sastavu (15 koševa, 13 skokova). Šarić i Sixersi još su uvijek jako daleko od finala Istoka, vjerojatno i predaleko, no zacijelo se ni u petoj utakmici neće predati bez obzira na to što Celticsi puno bolje igraju kod kuće i na svom terenu u ovom doigravanju nisu nijednom izgubili. Svjestan svega toga, Šiši naglašava:

– Mi smo njih dobili tek jednom, a oni nas tri puta tako da nikakvog razloga za slavlje nemamo. Premda su oni jako dobra momčad s nevjerojatnim trenerom, ja vjerujem da mi imamo talenta i energije da pobijedimo i u Boston Gardenu.

Da bi prošli u finale Istoka, u kojem se već nalazi Cleveland koji je “pomeo” Raptorse (4-0), Sixersi bi morali izvesti ono što nikome nikad nije pošlo za rukom. Naime, nitko nikad u NBA doigravanju nije preokrenuo 0-3 u 4-3, a bilo je čak 129 “prilika” za takvo što. U cjelokupnom američkom profesionalnom sportu samo je pet profesionalnih momčadi u tome uspjelo.

Četiri hokejaške (Toronto Maple Leafs, New York Islanders, Philadelphia Flyers, Los Angeles Kings) i jedna bejzbolska (Boston Red Sox). Zanimljivo, jedna od njih je iz Philadelphije, a to su Flyersi koji su prije osam godina nakon 0-3 preokrenuli polufinalnu seriju Istoka baš protiv momčadi iz Bostona (Bruins).

Uostalom, napisat će kroničar Sixersa, ako su Philadelphia Eaglesi u finalu SuperBowla mogli pobijediti bostonske New England Patriotse s pričuvnim quarterbackom, onda je sve moguće. Je li baš sve? NBA legende iz emisije “NBA Inside” u to baš i nisu uvjerene:

– Vjerujem da će Sixersi dobiti sljedeću utakmicu protiv Bostona – kazao je Shaquille O’Neal.

– Ja sam uvjeren da Sixersi neće više pobijediti Celticse jer oni ne gube na svom parketu. Uostalom, trener Brad Stevens objasnit će svojim igračima da im Šarić i McConnell ne smiju zabiti 25, odnosno 21 koš.

I dalje slab šut

No Joel Embiid je optimističan, a svjestan da i on teško zabija iz reketa, najviše svog optimizma crpi iz taktičkog potencijala Darija Šarića:

– Kad imamo ovakvog Šarića i kada naši vanjski šuteri pogađaju, onda smo jako dobri. Kada smo svi maksimalni, posebice Dario koji predstavlja značajan dio ove momčadi, kada on zabija kao ovom prilikom, onda je svima lakše igrati.

Veliki kompliment, nema što, no ne smije Embiid zaboraviti da su oni koji moraju vući ovu momčad upravo on i Australac Ben Simmons, a njih su dvojica u ovoj utakmici šutirala za 40 posto (6 od 15) što je nedovoljno da bi svoj sastav odveli u sferu više.

Tko god da prođe, u finalu Istoka čekat će ih odmorniji Cleveland Cavaliersi koji su predvođeni LeBronom Jamesom (29 koševa, 11 skokova, 8 asistencija) u četvrtoj utakmici zgromili Toronto Raptorse (128:93).