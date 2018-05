Direktor Cibone: Nije istina da smo Anti Nazoru već našli zamjenu

Poraz košarkaša Cibone od Škrljeva u drugoj utakmici polufinala doigravanja potaknuo je manje tektonske poremećaje u i oko zagrebačkog kluba slavnog imena. Naime, neposredno nakon te utakmice u Čavlima netko je plasirao vijest da se hrvatski doprvak dogovorio s Ivanom Velićem da na ljeto preuzme momčad.

Ne bi to bilo prvi ni posljednji put da se neki klub dogovara s novim trenerom, a da još uvijek nije raskinuo suradnju s aktualnim koji je još k tome usred borbe za trofej. Uostalom, lani je Damir Mulaomerović već u ovo doba godine (pred)osjećao da ga vodstvo Cibone neće zadržati, kao što to možda sada predosjeća i Ante Nazor, no iz Savske su ovaj put demantirali da su s bilo kim razgovarali ili s nekim nešto konkretno dogovorili.

Uostalom, Velić je trener tuzlanske Slobode koji ima ponudu iz Širokog i koji također ističe da se s Cibonom nije ništa dogovorio demantirajući tako ono što je objavio talijanski košarkaški news-portal Sportando. Na njihovu Twitteru oglasio se i Cibonin direktor Domagoj Čavlović koji je kazao da je taj medij objavio neistinu.

Istina je pak da u Tornju s rezultatima prve momčadi nisu najsretniji, no Cibona je još uvijek u igri za naslov prvaka. Jest da na tom putu ima neke vrlo teške, možda i nesavladive prepreke, no dok god se lopta vrti, nada postoji. Uostalom, tko kaže da Cibona neće u ovu srijedu pobijediti Škrljevo, a potom i eliminirati Zadar i proći u finale što bi već predstavljalo vrlo solidan domet ovog sastava.

Uostalom, još prije dva mjeseca u Ciboni su Nazoru nudili produljenje ugovora na dvije plus jednu godinu što on tada nije prihvatio. Iako se čini da u Savskoj iza takve ponude više ne stoje, Anti Nazoru treba omogućiti da odradi posao do kraja.

– Bio bih sulud kada bih sada mislio o tome što se pustilo u nekim medijima. Bio bih nekorektan prema Ciboni uoči ovako važne utakmice. Tajming je takav da nemam pravo misliti o tome – kazao nam je Nazor kojeg sutra čeka majstorica sa Škrljevom.