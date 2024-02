'To što nisam završio fakultet bila je žrtva kako bih postao prvakom svijeta. Poravnao sam račune'

Baš kao što je to činio u sastavu reprezentacije, i na primanju zlatnih vaterpolista kod premijera Andreja Plenkovića junak iz drugog plana Mate Anić držao se samozatajno. I zato mu i jesmo pristupili da upoznamo bolje tog junaka iz sjene, tog pristojnog mladog čovjeka koji je hrvatsku vaterpolsku reprezentaciju svojim obranama peteraca učinio svjetskim prvakom.

Ovo je veličanstven osjećaj

A zanimalo nas je kako je u koži junaka iz sjene u dvije najvažnije epizode hrvatskih vaterpolista.

– Osjećaj je neopisiv. Ja ne bih ni došao u priliku da se iskažem da se momčad nije junački borila i svojim čvrstim stavom i zalaganjem tijekom cijele utakmice omogućila da polufinale i finale Svjetskog prvenstva odlučuju peterci. A sam osjećaj biti prvakom svijeta je veličanstven. A kada ga postigneš na ovaj način, za jednog vratara to je ostvarenje snova.

GALERIJA Dubrovnik priredio doček vaterpolistima

Kakav li je samo osjećaj tereta koji preuzimate kada stajete na gol jer se od vas nešto očekuje? Tim više što ulazite umjesto najboljeg vratara na svijetu?

– Tom trenutku najbolje je pristupiti prazne glave, bez dodatnog razmišljanja, osloniti se samo na ono što si radio na treningu. To je jako teško. Nekad vas pojede nervoza, nekad i strah, no ja sam u oba slučaja ušao pun samopouzdanja na temelju toga što sam vježbao peterce na pripremama. Ulazio sam bez puno razmišljanja, oslanjajući se na svoj instinkt i to je urodilo plodom.

S obzirom na to da je Mate u finalu presudni peterac obranio najboljem talijanskom igraču Di Fulviju, jednom od najboljih svjetskih vaterpolista, je li tu presudio instinkt ili je znao kamo ovaj talijanski velemajstor više šutira?

– Ovo vam je bio moj tijek misli. Bacam se u lijevu stranu s obje ruke. No on je puknuo jako brzo, čime me iznenadio, i u tom trenutku više nije bilo moguće izvesti tu moju taktiku nego sam se samo bacio s jednom rukom lijevo nisko, da pokušam pokriti što više prostora. I to je urodilo plodom. On je pokušao mene iznenaditi s brzinom izvedbe udarca, bez zamahivanja, a na kraju sam ja iznenadio njega.

VEZANI ČLANCI:

S ovakvim obranama vratar splitskog Jadrana zadao je slatke brige izborniku Tucku s obzirom na to da je i Toni Popadić, koji se oporavlja od operacije lakta, jako dobar vratar pa mu neće biti lako odlučiti se koga će voditi na Olimpijske igre.

– Meni je sam odlazak na ovo Svjetsko prvenstvo bio velika nagrada. Sada slijedi nastavak klupske sezone, neki novi izlog gdje se moramo nastaviti pokazivati. A izbornicima nikad nije jednostavno izaberati momčad jer svi koji budu pozvani na pripreme daju 200 posto od sebe.

Naš sugovornik studirao je građevinu, no vaterpolo je pomalo potisnuo njegovu akademsku naobrazbu.

– Ja sam završio tri godine stručnog studija građevine u Splitu. Upisao sam diplomski, no uz sve klupske obveze sam to u jednom trenutku zamrznuo, ali se kasnije to ipak nije odmrznulo. Potpuno sam se posvetio vaterpolu. I do ovog trenutka u sebi sam imao nekakav žal što nisam još te dvije godine završio jer, što sam stariji, to me više vuče taj moj poziv, ostvariti se u građevini. I uvijek sam žalio što nisam još te dvije godine završio, no nakon ove priče koja mi se dogodila jednostavno sam se ostvario i u vaterpolu. I to je bila neka moja žrtva koju sam podnio da bih došao do statusa prvaka svijeta. I sada sam sam sebi izravnao račune.

Srećom, fakultet može i čekati, a sportska karijera ne. Nju se treba konzumirati dok si u najboljim biološkim godinama.

– Tako je. Poznato je da vratari u svim sportovima, pogotovo u vaterpolu svoje najbolje godine imaju oko tridesete pa čak i kasnije. Za vratare je najvažnije iskustvo, što ga više imaš, to si bolji vratar. Normalno, ako si tome predan u potpunosti.

S godinama refleksi padaju, ali raste mudrost.

– A mudrost je, vjerujte mi, presudna.

VEZANI ČLANCI:

A Mate je i obiteljski zaokružen čovjek.

– Imam suprugu Deu i dvogodišnju kćerkicu Noemi.

A malena Noemi će tek sa svojim odrastanjem shvatiti kakav li je samo podvig izveo njen tata.

– Nakon polufinala nazvala me supruga na videopoziv, a Noemi govori: "Tata obranio petevac." Ona još ne razumije sve to skupa, ali razumije da me nema. A kada me vidi na televiziji, stalno govori: "Daj opet tatu." Jednog dana će ona sve razumjeti i biti, nadam se, jako ponosna na svog tatu.

Doček na Rivi je san snova

A imat će prilike Noemi vidjeti i kako su, na splitskoj Rivi, dočekani njezin tata i njegovi suigrači?

– Emocije su ono što nas pokreće i ona je bila najveći motiv. Ovo je san snova. Hvala svim ovim ljudima koji su došli pozdraviti naš uspjeh. Želim što prije zapjevati sa svojim suigračima.

Mate je već godinama prvi vratar Jadrana (kluba koji je dao sedam reprezentativaca) pa ga čeka uzbudljiv nastavak sezone u utrci s Jugom za naslov prvaka države. No nije vaterpolo bio njegov prvi sport.

– I prije nego što sam krenuo u prvi razred tata me odveo u Hajduk gdje sam trenirao četiri godine. No onda je kod mene došlo do nekog zasićenja i prešao sam trenirati vaterpolo u Mornaru. Kako sam plivao sporije od ostalih, odlučio sam stati na vrata.

I sva sreća da je bilo tako jer tko zna bismo li danas slavili ovo drugo hrvatsko svjetsko zlato da nogometni travnjak nije zamijenio bazenom kao pozornicom na kojoj će prakticirati svoj sportski duh. A u Dohi ga je maestralno prezentirao.