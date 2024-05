Tko je Vlatka Peras? Nakon 25 godina dobila otkaz u Dinamu, svjedočila je protiv Mamića u Osijeku

Predsjednica Uprave Dinama Vlatka Peras dobila je otkaz u klubu bez otpremnine. Objavio je to danas potpredsjednik kluba Dubravko Skender. Peras tako nakon 25 godina napušta Maksimira, a ostaje za vidjeti kako će se rasplesti situacija oko velike otpremnine koju potražuje, moguće je da će to završiti na sudu i to godinama.

– Odluka o otkazu ugovora o radu zbog teške povrede radnog odnosa, nastavak radnog odnosa nije moguć. Sukladno zakonu Vlatka Peras nema pravo na otpremninu i otkazni rok – rekao je Skender te dodao:

– Ne mogu prejudicirati hoće li ona sudskim putem pokušati tražiti svoja prava.

Pričalo se da bi Zvone Boban mogao doći u klub.

– Nismo u kontaktu sa Zvonimirom Bobanom. On je naš prijatelj, uvijek je dobrodošao u klub. Naš je odnos isključivo prijateljske, da ne kažem navijačke naravi.

Izvršni odbor Dinama odlučio je jučer kasno navečer smijeniti predsjednicu Uprave Vlatku Peras, no tu neće biti kraj priče koja traje još od promjene ‘vlasti’ u Dinamu. Bilo je jasno da nova vlada Dinama ne želi Vlatku Peras u Dinamu, ali se tražio model za otkaz bogatog ugovora i izbjegavanje isplaćivanja bogate otpremnine. Izvršni odbor Dinama na prošloj je sjednici odlučio potražiti savjet jednog odvjetničkog ureda o tome kako se riješiti predsjednice Uprave bez veće financijske štete, a sudeći prema jučerašnjoj odluci, očito su našli model po kojem to mogu napraviti i na sjednici Izvršnog odbora odlučili su joj dati otkaz.

No, tko je zapravo Vlatka Peras, o kojoj se nije puno znalo u javnosti?

Rođena je u Zagrebu 1977. godine i po zanimanju je magistra inženjerka zračnog prometa. U Dinamu je zaposlena od 1998. kao djelatnica odnosa s javnošću, da bi 2005. postala voditeljica ureda Uprave kluba. Godinama je bila tajnica Zdravka Mamića pa 2017. protiv njega svjedočila na sudu u Osijeku. Početkom 2016. godine Peras je imenovana u Upravu GNK Dinamo sa zaduženjem za sektor ljudskih potencijala, da bi u ožujku 2019. postala prva predsjednica Uprave.

- Izborom gospođe Vlatke Peras za predsjednicu Uprave GNK Dinamo mislim da smo učinili najbolju stvar. Radi se o osobi koja je stasala u Dinamu, počela od prve stepenice pa stigla do predsjednice Uprave. Gospođu Peras poznajem gotovo dva desetljeća. Cijelo to vrijeme razvijala se poslovno i ljudski i mislim da je ona potencijal koji će Dinamu jako dobro doći. Isto tako vjerujem da će svojim znanjem, upornošću i trudom, zajedno s ostalim članovima Uprave, uspješno voditi Dinamo uz punu podršku svih organa upravljanja kao i mene osobno. Siguran sam da nam s njom na čelu Uprave kluba slijedi nastavak ovog uspješnog razdoblja u kojem se GNK Dinamo nalazi – kazao je tada Mirko Barišić, predsjednik Dinama.