Tko je nogometaš kojem je Mamić dao 500.000 dolara? Bio je u zatvoru zbog namještanja utakmica

- Igrao sam u Dinamu od 2000. do 2005., otišao sam potom u Južnu Koreju pa sam se vratio na još šest mjeseci. Potpisao sam u tom razdoblju više ugovora. Kada sam došao u Dinamo, nije bila bajna situacija, nisu se ispoštivale neke odredbe našeg ugovora, nisu isplaćivane plaće. Potpisao sam novi ugovor 2001. i morao sam tada oprostiti i zaboraviti sve što sam potpisao kada sam dolazio 2000. Počela su potom redovitija plaćanja. Znalo se 2005. dogoditi da smo dobivali gotovinske uplate od Vesne Juraić u računovodstvu.

Rekao je to danas na suđenju Zdravku Mamiću u Osijeku bivši nogometaš i hrvatski reprezentativac Jasmin Agić.

- Nije mi se išlo na drugi kraj svijeta za nešto malo veću plaću od one u Dinamu. Kako je dogovoren transfer, tražio sam od Dinama određenu odštetu i dobio sam 500.000 dolara, a to mi je u gotovini isplatio Zdravko Mamić kada sam se sedam mjesec nakon odlaska u Koreju prvi put vratio u Hrvatsku. Kada sam primio taj novac, nisam potpisao nikakvu priznanicu ili dokument – opisao je Agić, dodajući kako je novac koji mu je isplaćen bio od kluba. Iznos od 500.000 dolara smatrao je, kaže, dovoljnim poticajem da ode u Koreju.

- Nije mi poznato koliko je iznosio moj transfer u Koreju – dodao je. Kada se vratio iz Koreje, nije bio u najboljoj formi, pa je šest mjeseci kasnije dogovorio raskid ugovora s Dinamom.

Jagić ima 48 godina i u dva navrata je igrao za Dinamo, od 2000. do 2005. te u sezoni 2006/2007. S plavima je osvojio dva naslova prvaka Hrvatske. Karijeru je počeo u Rijeci, a još je igrao za još igrao za korejski Incheon, bio je u austrijskom Paschingu, pa onda u Sesvetama. Ima i 14 nastupa za našu reprezentaciju, debitirao je kod Ćire Blaževića 1999 u prijateljskom 2:3 porazu od Grčke kad je ušao umjesto Gorana Jurića u zadnjih pola sata.

Nakon nogometne karijere bacio se u trenerske vode pa je tako vodio mlađe uzraste Lokomotive. Agić je imao težak životni period jer je kao kao igrač Sesveta bio sudionik afere 'Offside' u namještanju utakmica. Osuđen je na devet mjeseci zatvora i morao je vratiti 26.500 eura. Nakon što je odslužio dvije trećine kazne (dio u Remetincu, a dio u Puli) pušten je i vratio se normalnom životu.

- Sad je sve to iza mene, sve je u redu, radim, život s obitelji dalje teče normalno. Sad nakon svega uživam u životu. Pogriješio sam, za tu grešku platio sam danak i želim to ostaviti iza sebe, ne volim više o tome ni pričati, sve sam o tome više puta rekao. Srećom, to više nitko ni ne spominje, okružen sam ljudima koji u meni vide čovjeka, radnika, kolegu, prijatelja i tako se i ja ponašam. Ljudi griješe, padaju, pa se dižu i ja sad samo želim gledati prema naprijed, naučiti se trenerskom poslu, napredovati pa do kud me to dovede – rekao je Agić prije tri godine.