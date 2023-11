Ademi: Teško mi je gledati Dinamo na TV-u, Mišić: Nikad nismo bili u ovakvoj situaciji

Dinamova zaklada Nema predaje drugi je put podijelila stipendije za učenike i studente, sportaše, njih 11 će dobiti ukupni iznos od 1600 eura u deset rata i lakše ploviti kroz svoje udžbenike i sportske obveze. Ambasadori su ovaj put bili kapetan Dinama Arijan Ademi te Josip Mišić koji su odvojili svoje vrijeme prije puta u daleki Kazahstan, a svečanost je uveličao i trener Sergej Jakirović, predsjednik kluba Mirko Barišić te predsjednica Uprave Vlatka Peras.

Dakle, plavi u utorak putuju u Kazahstan gdje će igrati petu utakmicu u skupini Konferencijske lige s Astanom. Nakon pobjede nad Osijekom jasno je da puno s više samopouzdanja u taj susret koji moraju dobiti da bi mogli proći skupinu.

Ademi: Teško je gledati na TV-u

– Sretni smo što smo uzeli tri boda koja su nam bila jako važna, atmosfera u momčadi je jako dobra i nadam se što boljem rezultatu u Astani – rekao je kapetan Arijan Ademi koji još nema pravo nastupa u Europi (imat će tek na proljeće, ako Dinamo prezimi).

Kako vam je gledati te utakmice koje ne možete igrati?

– Jako teško, baš je teško kad ne možeš igrati, ali što se može. Vjerujem da dečki napraviti dobar posao i da ću im se i u Europi priključiti na proljeće. Savjet? Ma oni sve znaju, ne treba im davati savjete. Uostalom, svaki smo dan zajedno u svlačionici i razgovaramo, zna se kolika je važnost ove utakmice i vjerujem da napraviti dobar posao.

No, Ademi igra u HNL-u, a pogled na tablicu nije baš uobičajen za plave, a Hajduk nikad nije bio jači.

– Ma dobro, teško je meni druge komentirati, više bih se usredotočio na nas, prosuli smo bodove gdje nismo smjeli, zato smo se doveli u ovakvo stanje, ali sad nema druge nego se iz toga izvući i boriti se za naslov prvaka. Imamo mi i dalje velike šanse, dvije zaostale utakmice.

Čini se da će derbi s Hajdukom 17. prosinca možda biti i odlučujući?

– Sigurno je to jako bitna utakmica, ona će možda biti putokaz za osvajanje naslova prvaka, ali neće biti presudna, to je sigurno. No, ima do Hajduka još dosta utakmica, treba ih sve dobiti pa onda razmišljati o Hajduku – zaključio je Arijan Ademi.

I dok će kapetan doma gristi nokte dok bude gledao Dinamo u Astani u četvrtak, na umjetnoj kazahstanskoj travi igrat će Josip Mišić koji se već naigrao protiv Astane, ovo će biti četvrti put da se sreću u ovoj sezoni.

– Igrali smo triput i triput pobijedili, no više je bilo dominacije u utakmicama u Maksimiru, tamo je rezultat bio dobar, ali rezultat baš ne pokazuje dobro kako je to izgledalo na terenu, morat ćemo dati puno više. A neće biti lako nakon dugog putovanja i vremenske razlike, morat ćemo se dobro spremiti jer znamo da nam "igraju" samo tri boda – kaže Mišić.

No, sad je drukčije jer plavi nad glavom sad imaju i pritisak, ovo je utakmica koja se mora dobiti da bi se prošlo skupinu.

– Nemam pravo na krivi korak, sad nije važan ni dojam, važni su samo bodovi i mi ih moramo uzeti.

Dosta je neobično igrati četiri puta s istim suparnikom u Europi, kao da je riječ o HNL momčadi.

– Dobro, to ipak olakšava i pripremu utakmice, znamo sve o njima i idemo se pripremiti kako bismo tamo pobijedili – kaže Mišić koji je, kao i Ademi, dodao da im je pobjeda nad Osijekom donijela novu dozu samopouzdanja:

– Odmah je u svlačionici bolja energija, dobro se i treniralo i ta pobjeda svakako nam podiže samopouzdanje.

To će im i trebati ne samo u četvrtak u Astani već i za svih pet pobjeda koje ih čekaju do kraja polusezone, mogu li nanizati pet pobjeda?

– Mislim da smo za to spremni iako neće biti lako, imamo i Europu, putovanja i morat ćemo dati sve od sebe.

Nedavno je trener Jakirović rekao da vi stariji, senatori, najteže podnosite ove lošije igre i rezultate jer ste naviknuli na pobjede, uspjehe, a ovo je nova situacija.

– Sigurno nam nije lako, otkako sam došao u Dinamo, nikad nije bila ovakva situacija da nam se poklopi toliko loših rezultata i jednostavno se moramo iz toga uzdići.

Oni su odmorniji, ne igraju

Mišić je igrao u Astani, svi kažu da je ta njihova umjetna trava drukčija, da je teže igrati na njoj?

– Uh, zapravo se i ne sjećam kad smo igrali na nekoj drugoj umjetnoj travi, ali igrali smo tamo 90 minuta i mislim da smo spremni i za tu podlogu koja nas čeka u četvrtak.

Je li prednost za vas što nogometaši Astane više od tri tjedna nisu odigrali pravu utakmicu?

– Sigurno je određena prednost, ali s druge strane oni su od nas odmorniji, mi igramo svaka tri dana, a oni zapravo samo treniraju i spremaju se za ovu utakmicu.

Kako je vama fizički, praktički dvije i pol godine nemate priliku za predah, igrate gotovo u svim utakmicama?

– Ma osjećam se super, ja volim kad se igra svaka tri dana, to je ono što voliš i što te ispunjava.

Protiv Osijeka se vratio Bruno Petković, koliko vam znači njegov povratak za ovu završnicu sezone, dvije utakmice u Europi i tri u HNL-u?

– Puno nam znači, uostalom mogli su svi protiv Osijeka vidjeti koliko nam znači, kad zadrži svaku loptu, kad odigrao ono što nitko ne vidi, ona nas jednostavno diže i s njim će sad biti puno lakše – zaključio je Josip Mišić.

Sergej Jakirović povest će momčad u Astanu već danas, na put vodi 22 igrača i dva vratara (trećeg za Europu ni nema). Tamo će stići tek oko ponoći po lokalnom vremenu jer je vremenska razlika pet sati, teško da će zaspati do tri ili četiri sata ujutro, odraditi jedan trening i onda u četvrtak od 16.30 sati po našem vremenu krenuti u taj prvi odlučujući susret za prolazak skupine.