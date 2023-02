Tko je igrač kojeg je Dinamo platio dva milijuna eura? 'U svakoj utakmici plijeni pozornošću'

U samo nekoliko sati promijenila se priča oko Maura Perkovića. Jučer se u ranim popodnevnim satima činilo da Istra i Dinamo ipak neće postići dogovor oko ovog mladog stopera. No Perković je u zadnjim minutama prijelaznog roka, u transferu vrijednom dva milijuna eura, postao novi igrač maksimirske momčadi. Jučer se također pojavila informacija da su najveća prepreka realizaciji ovog transfera bili uvjeti koje je postavljao Perkovićev menadžer Stipe Lapić, koji je svojedobno također bio igrač Dinama.

Odmah je odskakao

– Nije mi bila jasna ta informacija da sam ja problem, odnosno moji uvjeti. S Dinamom sam se dogovorio za pet minuta i, kao što vidite, nije bilo nikakvih nepremostivih prepreka. Točno je da je s Istrine strane bilo nekih tehničkih zahtjeva, no i to smo uspješno ispregovarali – kazao nam je Lapić.

A o Perkoviću smo porazgovarali s Danijelom Jumićem, današnjim šefom omladinske škole Osijeka, koji ga je svojedobno, kao trener Istre, uveo u seniorski nogomet.

– Prvi put susreo sam se s njim kada sam bio voditelj škole u Istri. Tada je bio među kadetima koji su u rezultatskom smislu bili dosta tanki. U toj generaciji 2003. godišta odskakao je, s Mateom Lisicom. Njih dvojicu već nakon šest mjeseci povukli smo u juniore. Ja sam preuzeo momčad nakon Ivana Preleca i vodio dvije utakmice, protiv Hajduka na Poljudu i Dinama na Drosini. On je već tada kao ulazni junior bio u kadru prve momčadi. U mojem drugom mandatu stavio sam ga otpočetka na Rujevici protiv Rijeke. Tada smo, nakon dugo vremena, uzeli bod. Odlično se nosio s momčadi Rijeke u kojoj su tada bili Drmić, Murić, Andrijašević... Pokazao je svu raskoš talenta, odnosno ono što ga najviše krasi, mirnoću na lopti, nevjerojatnu inteligenciju i odličan tajming. Tu je krenuo konkretnije u seniorski nogomet i tu počinje prava njegova priča – kazao je Danijel Jumić.

Teško je procijeniti nečije razvojne potencijale, no kako predviđate njegov igrački rast?

– Kadeti Istre svojedobno su se borili za ostanak, no on je u svakoj utakmici plijenio pozornošću. U svakoj utakmici koju su uvjerljivo gubili, on je uvijek bio na posebnoj razini. Najveća prednost već tada bila mu je konstantnost i predanost radu. Jednostavno je činio razliku.

Dakle, imamo još jednog iznimno potentnog stopera za budućnost, pored Šutala, Vuškovića...

– Imao sam priliku trenirati i Šutala i Perkovića, to su igrači dosta sličnog profila. Jaki su na lopti i imaju najvažniju karakteristiku modernih stopera, a to je sposobnost probijanja prve linije, jako mirni u iznošenju lopte i otvaranju igre. Obojica su tehnički besprijekorno potkovana, s odličnim defenzivnim tajmingom i inteligentnim postavljanjem. Da ne govorim o percepciji igre.

Dakle, Perković i Šutalo mogli bi se idealno slagati?

– Sigurno, posebice u Dinamu, koji ima kvalitetu i teži igri. Posebice će sve to doći do izražaja jer je većina Dinamovih protivnika u niskom bloku. Tada su važni stoperi s odličnom kvalitetom lopte i koji svojom kvalitetom što prije mogu pronaći veznog igrača, odnosno probiti tu prvu liniju obrane vođenjem lopte i napraviti višak. Po tome su Šutalo i Perković slični.

Koje su potencijalne opasnosti kada govorimo o mladom igraču koji prelaskom iz Istre u Dinamo, na puno višu razinu, čini taj iskorak?

Spreman za iskorak

– Uvjeren sam da je Perković spreman za taj iskorak. Sigurno će mu trebati određeno razdoblje za adaptaciju. Najvažnije je da ima minutažu i podršku. Vjerujem da će do ljeta isprofilirati svoju poziciju u Dinamu i biti spreman za europske zahtjeve. U Dinamu će imati više utakmica. Bit će jako važno da on u tim rotacijama odradi kvalitetnu prilagodbu. U Istri je on konstantno bio standardan i to mu odgovara po karakteru. Voli osjetiti povjerenje kluba i trenera, onda mu je lakše igrati. No on je iznimno kvalitetan dečko, vrhunski odgojen. Slično kao i Šutalo. Vjerujem da je ovo samo jedna stepenica za ono što ga čeka u budućnosti.

Znači li ovo da je i Istra ušla na ozbiljnu mapu sustava koji stvaraju ozbiljne igrače?

– Definitivno. Posebice nakon Rocca Žikovića, koji je prije nekoliko dana potpisao profesionalni ugovor s Red Bull Salzburgom. On je kao kadet prodan u najvećem klupskom transferu. Sada je Perkovićev transfer najveći, a to su oba mlada igrača ponikla iz Istrine škole nogometa. Tu je i Mateo Lisica, koji sigurno spada u njihovu kategoriju i sigurno će ići u njihovu smjeru. U Istri ima još nekoliko sjajnih mladih igrača koji, ako dobiju priliku, sigurno mogu napraviti sličnu priču – zaključio je Jumić.