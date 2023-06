Tin Srbić razgovarao sa Zoranom Milanovićem, otkrio čime je predsjednik fasciniran

Hrvatska gimnastika imala je na 14. Svjetskom kupu u Osijeku pet finala, ali smo na kraju osvojili samo dvije medalje. Prvog dana finala nismo osvojili nijednu medalju, a drugog dana imali smo tri finala i dvije brončane medalje. Aktualno olimpijsko srebro i novopečeni prvak Europe Tin Srbić usijao je Gradski vrt nevjerojatno hrabrom vježbom tijekom koje mu se dogodila nesvakidašnja situacija - otkačila mu se zaštitna kožica na rukama koju je uspio zalijepiti i "preživjeti" vježbu do kraja. Ta hrabrost dovela ga je do bronce. To mu je 22. medalja u 29. finalu SK u karijeri.

Nisam htio odustati

- Moje sedmo finale ovdje, šesta medalja i druga brončana. Jako sam sretan na kraju kako je ispalo. Usred vježbe se dogodila jedna veća greška na elementu Kolman, približio sam se previše pritki, gimnastička kožica mi se otpetljala, ne do kraja, na pola. Nisam mogao razmišljati o ostatku vježbe, već samo o tome kako da to popravim. Naučen sam da kad se to dogodi, silazim sa sprave jer je opasno. Ali, nisam sišao. Htio sam izvući vježbu do kraja - rekao je Tin Srbić nakon izrazito riskantnog nastupa u Osijeku.

Gledajući snimku njegovog nastupa primijeti se da je u jednom trenutku slobodnom rukom pokušao "zalijepiti" zaštitnu kožicu na drugoj ruci pa j izgledalo kao da lovi komarce po preči.

- Borio sam se do kraja. Nisam imao izbora pred ovom publikom koja je bila nevjerojatna, nisam mogao odustati pred predsjednikom Hrvatske koji je uživo gledao moj nastup. Nisam ih htio razočarati. Svaka medalja je dobra, svaki ovakav ishod i borba bitni su ne samo za sport nego i za život. Puno učim iz svakog svog nastupa, tako sam naučio i iz ovoga – priča Tin.

Mnogi su kasnije komentirali da je vježbu uspio iščupati poput Janice Kostelić u onoj nevjerojatno vožnji na Sljemenu bez štapa.

- Drago mi je da me se bar u tom kontekstu povezuje s Janicom, ako nisam još na njezinoj razini, a nisam. Njezino je ipak bilo malo bolnije nego moje. Moje je bilo psihički naporno jer nisam znao hoću li sletjeti s preče ili ne. Bilo je jako opasno. Barem sam isprobao vježbu koju ću raditi na jesen na Svjetskom prvenstvu. Odlučio je trener da ću prije SP-a uz nastup u Parizu mati još jedan, u turskom Mersinu, početkom rujna.

Tin je uspio kratko porazgovarao i s predsjednikom Zoranom Milanovićem.

- Rekao je da je ovo sport koji je ljudima fascinantan, njemu i svima ostalima, rekao je da malo ljudi na svijetu može to što mi izvodimo. Rekao je da mu je drago da je dvorana puna, da je došao pogledati nas jer mu je to opuštajuće – istaknuo je Tin.

Slijedi stanka?

- Idem na tjedan dana u Nizozemsku gdje ću bodriti našu nogometnu reprezentaciju na Ligi nacija. Potom tjedan dana idem na more – zaključio je Tin.