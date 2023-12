Teško je odrediti krivca za šok koji su doživjele 'kraljice šoka', ali stožer mora zasukati rukave

Rukometašice Hrvatske i njihov izbornik Ivica Obrvan, dugo neće doći sebi nakon dramatičnog poraza od Mađarske (22:23) i ispadanja iz četvrtfinala svjetskog prvenstva bez mogućnosti odlaska na kvalifikacijski turnir za olimpijske igre u Parizu. Ni dan poslije, a vjerojatno ni mjesecima poslije, nikome neće biti jasno kako smo uspjeli ispustiti prednost od prvo šest (46. minuta), a onda i četiri razlike (54. minuta).

Teško je sad označiti krivca jer je cijeli niz spleta okolnosti doveo do ovoga. Sad će netko reći - da je Nenad Šoštarić ostao izbornik sigurno bi igrali četvrtfinale jer on jako dobro poznaje ovaj sastav i on na jedan sasvim drugačiji način vodi reprezentaciju u odnosu na Obrvana koji je puno mirniji, koji bez previše emocija vodi utakmicu. No, pitanje je da li bi Šoka zbog operacije kralježnice mogao i otići na svjetsko prvenstvo. Možda je rukometni klub Zagreb kriv za sve? Jer, da nisu angažirali Šoštarića ovaj nikad ne bi otišao s mjesta izbornika ženske reprezentacije. Činjenica je da se nije smjelo dogoditi da novi izbornik preuzme reprezentaciju mjesec dana uoči SP-a i još k tom da je preuzme trener koji je jučer došao u ženski rukomet. Naravno da će jedan iskusniji ženski trener puno bolje reagirati od nekoga koji se na početku priprema tek upoznao s većinom igračica. Ne može se tu puno kriviti Obrvan. On tek polako hvata konce u ženskom rukometu. Pokušao je s nekim svojim idejama, ali očigledno nije uspio. Kod Šoštarića se znala početna postava, Obrvan je tu malo lutao od utakmice do utakmice. Primjerice, Zadravec i Šimara do ovog SP-a nikad nisu bile opcija prvih krila u reprezentaciji. U redu, stvar je izbornika kako posložiti postavu, ali kad je brod počeo tonuti onda su morale dobiti priliku Posavec i Burić. Ispada da su upravo Šimara s dva promašena zicera i Zadravec gubitkom lopte kod minus jedan, trasirale put u naš poraz.

U rukometu nekad morate imati sreće. Mi je protiv Mađarske nismo imali. Jer mogla se lopta nakon promašenog sedmerca Mađarica vratiti nama u ruke, a nije. Mogla se je lopta nakon promašenog sedmerca Deane Milosavljević vratit nama u ruke, ali nije. Činjenica je da će Obrvan u budućnosti morati poraditi na tome da ne padamo u igri zadnjih desetak minuta. To se dogodilo protiv Crne Gore i Mađarske. Protiv Crnogorki smo se spasili, protiv Mađarica nismo. I još jedna bitna stvar. Da smo osvojili oba boda protiv Senegala u prvom kolu sada bi bili u kvalifikacijama za olimpijske igre pa bi ovaj poraz bio malo bezbolniji. Ovako, ova generacija ostala je bez mogućnosti da ode na olimpijske igre, a za pet godina, do Los Angelesa, malo će ostati igračica iz ovog kadra.

Lako je reći da treba što prije zaboraviti ovu tugu i početi gledati prema naprijed. U redu, možda se nikad lakše nismo mogli plasirati među osam najboljih, možda bi na kraju uhvatili i olimpijske igre, no bitno je da se ova situacija sada dobro analizira, da Ivica Obrvan i njegov stručni stožer jako dobro zasuču rukave jer već za godinu dana je novi izazov – europsko prvenstvo. Istina je i ta da ženski rukomet u Hrvatskoj nema tretman kao što ima muški. Ne bi bilo loše i da se malo i na tome poradi...

