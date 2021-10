Tako malo je nedostajalo da dobijemo lijepu nogometnu priču o uspjehu triju Igora!

Trebao je to biti veliki dan za Hrvate i to imena Igor, da Tudorova Verona nije u Milanu prokockala vodstvo 2:0 te na kraju izgubila 2:3. Ovako, od tri Igora, jedan je "crna ovca".

Naime, ranije su u ovoj izrazito nogometnoj suboti uspjehe zabilježili Igor Štimac i Igor Jovičević. Značajniji je onaj bivšeg hrvatskog izbornika no bivšeg trenera Dinama.

Jer, Štimac je s Indijom osvojio Južnoazijsko prvenstvo i to mu je prva titula otkako je 2019. preuzeo tu reprezentaciju. Nesreća za njega jest što finale protiv Nepala (3:0) nije mogao biti na klupi zbog isključenja u utakmici prije, protiv Maldiva (3:1).

Što se drugog Igora tiče, on je sa svojim Dniprom kod kuće pobijedio Kolos 2:0 i tako stigao do trećeg mjesta nakon 11 kola u prvenstvu Ukrajine. Istina, Vorskla ima bod manje i utakmicu manje pa to bude možda samo privremeno. No, to ne umanjuje uspjeh.

Nakon njih, na red je došao Igor Tudor. Svakako, imao je daleko najteži zadatak, pobijediti Milan na njegovom terenu. Iako se činilo nemoguće, nakon 45 minuta činilo se kao gotova priča. Lakih 2:0, zabio je ponovno i Nikola Kalinić... A onda preokret. Koji će, treba reći, ostati umrljan sumnjivim jedanaestercem za domaćina, što je vjerojatno i odredilo tijek susreta. Tih 2:2, na taj način, potpuno je obeshrabrilo goste iz Verone...