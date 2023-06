Šutalo o Gvardiolu: 'Gvardiol je ima sjajnu kvalitetu, ali koga nema, bez njega se može!'

Vatreni i Narančasti ove se srijede u 20:45 susreću u Rotterdamu u polufinalnoj utakmici Lige Nacija. Hrvatska reprezentacija ostala je bez Marka Livaje u utorak nakon incidenta s nekolicinom članova publike tijekom prvog treninga na Rujevici. Joško Gvardiol zbog ozljede ne može nastupati. Marcelo Brozović je nakon izvrsne igre u finalu Lige prvaka koje njegov Inter ipak nije pobijedio priključuje se u ponedjeljak. Utakmicu su na konferenciji za medije najavili Dion Drena Beljo i Josip Šutalo. Otvorio je Beljo.

"Drago mi je da sam pozvan i dat ću sve od sebe. Žao mi je zbog Joška jer se ozlijedio, ali to je dio nogometa, nažalost. Drago mi je da sam dobio pohvale od suigrača. Iznenadilo me koliko su to sve jednostavni ljudi, iako su veliki igrači i treneri. Nitko nije iznad nikoga. Odlično su me prihvatili, od Luke Modrića, Kovačića i ostalih. Sve pohvale svima", rekao je Beljo.

GALERIJA Hrvatska nogometna reprezentacija odradila trening na Rujevici

"Nizozemci su skloni rizicima u zadnjoj liniji. Možemo biti opasni u kontri i polukontri i tu im možemo zaprijetiti. Protiv De Ligta sam igrao kad smo igrali protiv Bayerna i pobijedili su nas. Cijela je ekipa izvanredna i on je vrhunski stoper. Bit će teško. Nizozemci igraju doma, no i nas će se nešto pitati. Dolazimo puni želje i volje", kazao je pa nastavio:

"Nije mi bilo lako otići iz HNL-a u Njemačku. Ne mogu reći da nisam zadovoljan, mislim da sam pomogao momčadi. Nadam se da ću u sljedećoj sezoni biti bolji. Istina je da sam za 17. rođendan dobio dres Luke Modrića, nestvarno je sad s njim dijeliti svlačionicu."

VEZANI ČLANCI:

Šutalo je nastavio o Gvardiolu, a dotaknuo se i svoje klupske karijere. "Žao mi je zbog ozljede Joška. Ali mi moramo nastaviti dalje, takav je nogomet. Ne znam tko će igrati, na izborniku je da odluči. Mi smo svi spremni i možemo odigrati na visokoj razini. Gvardiol je ima sjajnu kvalitetu, ali koga nema, bez njega se može. Erlić i ja smo upoznati s velikim utakmicama, dobro smo se slagali. Arsenal? Ne čitam ništa. Kad dođe vrijeme za transfer, razgovarat ćemo o tome", zaključio je.

VIDEO Marko Livaja napustio hrvatsku reprezentaciju, više nije među vatrenima!