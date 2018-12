Suspendirana dva olimpijska pobjednika

Međunarodni dizački savez (IWF) objavio je u nedjelju kako su petorica dizača utega, među kojima i dvojica olimpijskih pobjednika, bila pozitivna na ponovnom testiranju njihovih uzoraka uzetih tijekom Olimpijskih igara u Londonu 2012. godine te su stoga privremeno suspendirani.

Tijekom ponovnog testiranja ustanovljeno je kako se osvajač zlata u kategoriji do 105 kilograma Ukrajinac Oleksij Torohtij koristio nedopuštenim sredstvima, a pozitivan je bio i osvajač bronce u kategoriji do 56 kilograma Azerbajdžanac Valentin Hristov. Osim njih, na ponovnom testiranju "pali" su i Uzbekistanac Ruslan Nurudinov, koji je osvojio zlato u kategoriji do 105kg na OI u Rio de Janeiru 2016. godine, Bjelorus Mikolaj Novikov i Armenka Melanie Daluzjan.

"Međunarodni olimpijski odbor će odlučiti o mogućim konzekvencama za ove sportaše", objavio je IWF.