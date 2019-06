Supruga nogometaša na samrti: Ronaldo je dao znojav dres našoj kćerki i samo je otišao

Bivši nogometaš Fernando Ricksen (42) je na samrti. Nekadašnji nizozemski reprezentativac i legenda Glasgow Rangersa boluje od amiotrofične lateralne skleroze (ALS).

Njegova obitelj je u groznom iščekivanju, jer mu se bliži trenutak kada će izgubiti bitku s opakom bolešću.

Fernando koji je u Rangersima bio Pršin suigrač posljednje mjesece života provodi nepomično ležeći u krevetu.

Njegova supruga Veronika je u jednom intervjuu izjavila kako je Fernando kćeri Isabelli obećao da će upoznati Cristiana Ronalda. To se dogodilo poslije jedne utakmice Lige prvaka.

- Bella je bila oduševljena. Ronaldo je skinuo znojav dres sa sebi, dao ga je našoj kćeri i samo je otišao. Nije nam ponudio pomoć- kazala je Veronika, te dodala kako se željela sastati i s Maradonom ali se nije pojavio, Argentinac je pozvao Fernanda da dođe k njemu.

Fernando Ricksen će uskoro umrijeti, a za danas, 28. lipnja, organizirao je 'oproštajnu večeru' za koju se plaća ulaznica od 80 eura.

