VIDEO: Subašića nakon sudara sa stativom morali iznijeti s terena

Danijel Subašić ozlijedio se u utakmici pobjedi Monaca 3:2 protiv Lyona u 24. kolu francuskog prvenstva.

Hrvatski vratar ozlijedio se u 12. minuti prilikom pokušaja udarca Diaza s 30 metara, no nije uspio već je završio u stativi. Čini se da je Subašiću prilikom doskoka stradala desna noga jer nije mogao sam napustiti teren niti se osloniti na nju. Koliko je ozljeda teška bit će poznato u sljedećim danima.

