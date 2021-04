Stručnjaci komentiraju: Osijek je dobar, ali Dinamu može naštetiti jedino Dinamo

Puno se očekivalo od sudara dviju prvoplasiranih momčadi, možda i odluka kojim će smjerom krenuti rasplet prvenstva. I dobili smo puno, dobili smo jako dobar i zanimljiv nogomet, Osijek i Dinamo na kraju su odigrali 1:1 i tako ostali na istom razmaku, plavi imaju dva boda više i utakmicu manje i njima je ovaj bod daleko pozitivniji negoli Osijeku.

No, veseli što se igrao nogomet, što u derbiju nije bilo nikakvih neželjenih stvari. One sitne, vikanje na suce, međusobne svađe, to je sve regularni dio nogometa. I sjajno je to što nema nikakvih repova iza utakmice, što se govori o tome kako je tko igrao, tko pogriješio, što se govori o nogometu.

Šušak: Vesele novi derbiji

– Svi se slažu, pa tako i ja, da smo imali odličan derbi, sjajnu utakmicu. Dinamo je imao priliku svoje rano vodstvo i povećati, bio je bolji u tom prvom dijelu, no u nastavku, nakon 1:1 Osijek je više kontrolirao igru tako da je rezultat na kraju objektivan – kazao nam je Ivo Šušak, bivši, u dva navrata trener Osijek koji je radio i u Dinamu, bio je voditelj nogometne škole plavih, bivši izbornik naše U21 reprezentacije, izbornik Gruzije i nekoliko naših klubova.

Obično su derbiji tvrdi, u njima je puno taktičkog nadmudrivanja o tome kako zaustaviti suparnika, no sada se u Gradskom vrtu igrao jako dobar, otvoren nogomet.

– Nije to bio slučaj samo u ovoj utakmici, cijela se naša liga ozbiljno podignula, u cijeloj se ligi igra dobar nogomet i ova je sezona daleko iznad dosadašnjih i ozbiljno se približila europskim kriterijima. Uostalom, Dinamo je u zadnjih deset godina u Europi pokazao da je konkurentan, postao je ozbiljan europski klub. U našoj se ligi igra dobro, utakmice su zanimljive. Veseli me što se više ne pričao o tome tko sudi, kako sudi već se treneri koncentriraju na to kako dobiti utakmicu, kako kroz igru pobijediti suparnika. I takav je upravo bio i ovaj derbi u Osijeku – veli Šušak.

Dinamo je tako ostao na dva boda prednosti u odnosu na Osječane, ima i utakmicu manje te i dalje sve drži u svojim rukama.

– Objektivno, Dinamo i dalje slovi za glavnog favorita i mislim da će stići do novog naslova prvaka. Ima kvalitetu više od ostalih, ima klasu i u europskim razmjerima.

No, očito će i dalje biti jako zanimljivo i neizvjesno. Dinamo već u nedjelju igra u Maksimiru s Hajdukom, a drugi derbi igra se u Rijeci koja dočekuje Osječane.

– Veseli kad imamo takve utakmice u kojima su ulozi veliki. Možemo samo žaliti što na stadionima nemamo gledatelja, uvjeren sam da bi ove sezone puno puta bili rasprodani, ali barem možemo u dobrom nogometu uživati putem TV ekrana. Često se podcjenjuje Hajduk zbog njegovih prijašnjih rezultata, ali siguran sam da će u Zagreb doći s namjerom da pobijede, vjerujem da je pred nama nova dobra utakmica i da će, nadam se, pobijediti Dinamo, a i Osijek ima dobre šanse slaviti u Rijeci, bez da ikoga podcjenjujem – zaključio je Ivo Šušak.

Pamić: Osijek ima konstantu

I Igor Pamić povezan je s ova dva kluba, igrao je i u Dinamu i u Osijeku. I on nudi zadovoljstvo viđenim:

– Utakmica je opravdala epitet derbija, u takvim smo utakmicama uglavnom znali gledati puno taktiziranja, ovako je zadovoljila sve kriterije. Dinamo je bio jako dobar u prvom dijelu, Osječane je zacijelo poremetio rani ‘minus’. Mogli su plavima parirati samo borbenošću i duelom, ni u čemu drugome. Dojam je da je u drugom dijelu na naplatu došao umor kod plavih, ispraznila ih je Europa. Dinamo je zadovoljio u Osijeku, za razliku od one utakmice s Istrom kada to nije bio slučaj – priča nam Pamić koji je uvjeren da će plavi na kraju slaviti naslov.

– Znam da Dinamo ima težak i gust raspored, ali ima dva boda više i zaostalu utakmicu s Hajdukom koji je nikakav. Pa bolje je da igra s Hajdukom, bit će zainteresiraniji, a Hajduk nije ništa bolji od, primjerice, Istre. Dinamo nitko ne može naštetiti u našoj ligi, jedino Dinamo može naštetiti sam sebi. Sve će se pitati plave, budu li pravi, nitko ih neće zaustaviti. Budu li pametno rotirati kao dosad, ne bude li većih izostanka igrača, onda neće imati problema do kraja prvenstva. Osijek je dobar, jedini uz Dinamo može držati kontinuitet, tako je otkako je došao Bjelica. I Osijek može pobijediti u svim utakmicama do kraja, pa i sada u Rijeci koja nije više kakva je bila, ali to mu neće biti dovoljno bude li Dinamo kakav treba biti – zaključio je Pamić.