Strasseru pobjeda u novom slalomskom ruletu

Njemački skijaš Linus Strasser pobjednik je tradicionalnog noćnog slaloma u austrijskom Schladmingu, gdje smo vidjeli još jedan slalomski rulet u kojem najbolji iz prve vožnje, Šveđanin Jakobsen i Talijan Razzoli, u finalu nisu došli do cilja, a Austrijanac Manuel Feller je sa 28. pozicije došao do trećeg mjesta.

Linus Strasser je prošle godine svoju prvu slalomsku pobjedu u Svjetskom kupu ostvario na sljemenskom Crvenom spustu, a njoj je u utorak pridodao slavlje na legendarnoj stazi Planai u Schladmingu, gdje je posljednji njemački pobjednik bio Armin Bittner, koji je tu slavio 1990.

Strasser je postao šesti različiti pobjednik na šestom ovosezonskom slalomu s dvije ujednačene vožnje. U prvom nastupu je imao peto, a drugom šesto vrijeme, što mu je u konačnici bilo dovoljno da s ukupnim vremenom 1:46.00 minuta za tri stotinke nadmaši 21-godišnjeg Norvežanina Atlea Liea McGratha koji se nakon teške ozljede koljena po prvi put u karijeri domogao pobjedničkog postolja u slalomskim utrkama.

Najveći pomak u drugoj vožnji napravio je Austrijanac Manuel Feller, koji se jedva uvrstio među 30 najboljih, a onda je s uvjerljivo najboljim vremenom finala sa 28. mjesta došao na treće i tako uljepšao inače groznu večer domaćih skijaša. To mu je 13. postolje u karijeri, a peto u ovoj sezoni, ali tek drugo u slalomu.

Ovakvom raspletu doprinijeli su loši nastupi najbolje četvorice iz orve vožnje. Francuz Clement Noel osvojio tek deveto mjesto, Lucas Braathen je bio 12., a najbolja dvojica nisu ni došla do cilja. Giuliano Razzoli je 'zahaklao' vrata na polovici staze, a nesretni Šveđanin Kristoffer Jakobsen, koji je briljirao u prvoj vožnji, zapeo je već za treća vrata u drugoj i tako ispustio najveću priliku za prvu pobjedu u karijeri.

Nažalost, Schladming ponovno nije bio sretan za hrvatske skijaše. Slalomska postava je ponovno bila u punom, četveročlanom sastavu, ali je samo Istok Rodeš stigao do cilja prve vožnje. No, njegov zaostatak od 3.07 sekundi bio je dovoljan tek za 38. mjesto.

Filip Zubčić nije došao ni do prvog prolaznog vremena, jer je proklizao na sedmim vratima i nije se uspio zadržati na stazi. Istu je sudbinu doživio Matej Vidović koji je došao do 11. vrata i promašio sljedeća. Samuel Kolega je startao zadnji od hrvatskih predstavnika, ali ni on nije stigao do cilja. Na prvom prolazu je zaostajao za 51 stotinku, dok je na drugom prolazu 'zajahao' vrata, ali sa gotovo sekundom zaostatka (+0.97) nije bio na putu prema mjestu među 30 najboljih.

Lucas Braathen ostao je vodeći u slalomskom redoslijedu za Mali kristalni globus sa 257 bodova, a drugi je Sebastian Foss-Solevaag sa 220. Filip Zubčić je na 15. mjestu sa 117 bodova.

Ukupno je u Svjetskom kupu vodeći Švicarac Marco Odermatt sa 1200 bodova, dok je na drugom mjestu Aleksander Aamodt Kilde sa 825.