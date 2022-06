Što nam donosi nastavak Lige nacija? Pobjednik će zaraditi 14 milijuna eura

Hrvatsku krajem rujna čekaju preostale dvije utakmice u grupnoj fazi natjecanja. Dalićevi izabranici najprije će 22. rujna ugostiti Dansku, a 25. rujna gostovat će u Austriji na bečkom Prateru.

Nakon što se u Osijeku povlačilo pitanje hoće li Hrvatska uspjeli zadržati mjesto u eliti Lige nacija, rujan će vatreni dočekati kao konkurenti za plasman na Final Four. Utakmica u Beču sigurno će biti sjajna prilika da popravimo dojam iz naše utakmice s Austrijom u Gradskom vrtu.

Za taj doseg sigurno će nam ponajprije trebati malo više ozbiljnosti. A Francuska je ostala bez izgleda da osvoji prvo mjesto, a time i da obrani naslov. Francuzi se sada moraju boriti da ne završe posljednji i ispadnu iz elitne skupine.

Iako je izbornik nekoliko puta rekao da ga Liga nacija ne zanima, sasvim je jasno da je to natjecanje vrlo važno. Naime, prema uspjehu u Ligi nacija slažu se jakosne skupine za ždrijeb kvalifikacija za Europsko prvenstvo koje počinju sljedeće godine.

Sudjelovanje u elitnoj skupini Lige nacija HNS-u donosi znatno veću zaradu. Hrvatska je ove sezone od igranja u A Ligi nacija zaradila 2,25 milijuna eura, a eventualno prvo mjesto donijelo bi joj još toliko. Početni bonus u B Ligi nacija manji je za 750.000 eura. Konačni pobjednik ovog Uefina natjecanja zaradit će oko 14 milijuna eura.

Bude li Hrvatska prva u skupini, odnosno pobijedi li Austriju i Dansku, bit će korak bliže Euru jer bismo u tom slučaju već osigurali doigravanje, bez obzira na naš učinak u kvalifikacijama. U 10 skupina kvalifikacija za kontinentalnu smotru u Njemačkoj po dvije reprezentacije ući će izravno na Euro. Njemačka je kao domaćin svoj nastup već osigurala, a 22., 23. i 24. reprezentaciju sudionika Eura dat će izravno Liga nacija.

Četiri pobjednika iz skupina Lige A, četiri iz Lige B te četiri iz Lige C igrat će međusobno, na tri turnira (A, B i C) u ožujku 2024. godine, a po jedna reprezentacija iz svake lige ide na Euro. U lipnju bismo opet mogli igrati u ovako zgusnutom rasporedu. Uz to postoji mogućnost da budemo i domaćini završnog turnira Lige nacija, što bi opet mnogo značilo za našu promociju.

>> Pogledajte slavlje hrvatskih navijača u Parizu