Srpski napadač sjajno iskoristio priliku u Dinamu, a ljetos nitko na njega nije računao

Dosta je Dinamo lutao sa svojim središnjim napadačima, već dulje vrijeme na toj je poziciji igrao Bruno Petković, no njemu se zamjeralo da nije gol-igrač, da nije pravi realizator. Puno se Petković vraćao po loptu, pa je trener Damir Krznar odlučio ne samo podariti mu dres s brojem deset nego ga je i preselio na tu poziciju.

Kad je otišao Mario Gavranović, plavi su s posudbe iz Šibenika odlučili povući Denija Jurića i činilo se da je to bio pun pogodak, dobro se slagao s Petkovićem, pohvatao je sve ideje igre Dinama, no potom se ozlijedio. Imao je Dinamo i Duju Čopa, ali i on se ozlijedio.

Zabija svakih 47 minuta

Cijelo to vrijeme Dinamo je imao još jednog napadača, Komnen Andrić bio je u debelom zapećku. Andrić je došao u Dinamo u siječnju 2019. godine, priključio se Dinamu i Nenadu Bjelici na pripremama u Turskoj. Došao je iz zaprešićkog Intera za milijun eura. Za Zaprešićane je odigrao 53 utakmice, postigao 24 pogotka i sedam asistencija. No, u Dinamu se nije naigrao pa se vratio na posudbu u Inter, a nakon toga bio je na posudbi u ruskoj Ufi.

Tijekom ovog ljeta nitko ga ozbiljnije nije vidio u planovima Dinama, no taj 26-godišnji srpski napadač šutio je i radio, a sad je dočekao ozbiljniju priliku u Dinamu i jako je dobro koristi. Nastupio je dosad u 10 utakmica, ali nema baš veliku minutažu, a postigao je četiri pogotka (tri u prvenstvu i jedan u Kupu), no igrao je samo 472 minute. Dakle, za pogodak mu treba manje od 50 minuta, što je fenomenalan prosjek. U samo tri utakmice ove sezone igrao je po 90 minuta, u Kupu protiv BSK iz Bijelog Brda te u prvenstvu protiv Istre i Gorice.

Andrić se jako dobro slaže i s Petkovićem iza sebe te bi to moglo jako dobro funkcionirati i ubuduće. I trener Dinama Damir Krznar ustvrdio je da su sad svi napadači koje ima, kad budu zdravi i spremni Jurić i Čop, u istom statusu. Dakle. Andrić se nametnuo, izborio za bolji status, od gotovo prekriženog postao je ozbiljna opcija.

Kako ni Jurić ni Čop još nisu u punoj spremi, Andrić će i dalje držati svoju poziciju s brojem devet na leđima.

– Mislim da je Andrić i prije zaslužio priliku u Dinamu, nije nimalo slabiji igrač od Jurića i Čopa i sad kad je dobio priliku, to i pokazuje, čim je uhvatio malo ritma utakmica – kazao nam je Samir Toplak, koji je Andrića vodio u zaprešićkom Interu, te dodao:

– Njemu je važno da osjeti povjerenje, kad osjeti da ga se neće stalno mijenjati, i ako sad dobije kontinuitet, letjet će terenom.

Dobro, možda mu je trebalo, uz kontinuitet igranja, i neko vrijeme da se privikne na Dinamo.

– Moguće je, ipak je Dinamo najveći klub u kojem je igrao – kaže Toplak.

Andrić je počeo u Kragujevcu, pa u Radničkom 1923, potom u OFK Beogradu, iz kojeg je otišao u portugalski Belenenses. Potom je bio na posudbi u Žalgirisu, igrao u zaprešićkom Interu i doista je Dinamo daleko najveći klub u njegovoj karijeri.

No, najboljim dosad pokazao se u Interu, za koji je odigrao i najviše utakmica, a potom u OFK Beogradu.

– Andrić je kod mene eksplodirao, ali morao sam ga maziti jer mi je bio jedini napadač, ha-ha. Izuzetno je, ma do srži pošten dečko, nikad nije iskorištavo to što je bio jedini naš napadač. I sad se čujemo, uvijek mu čestitam na golovima, u kontaktu smo – kaže Toplak, koji je s Andrićem povezan i preko svoga psa. Naime, Andrić u Srbiji uzgaja pse, švicarske ovčare, a jednog od njih kupio je upravo Samir Toplak.

Imam Andrićeva psa

– Naravno da ga imam, sad su mu već tri godine i predivan je – ističe Toplak.

Kako sada stvari stoje, može se očekivati da će Komnen Andrić i dalje dobivati prilike, da će već u sada najvažnijoj utakmici s brojem devet istrčati u Maksimiru protiv bečkog Rapida.

– Može zabiti i zabit će i Rapidu, pa tko će ako neće on – uvjereno je zaključio Samir Toplak, koji je ovih dana u fokusu kao mogući trener Hajduka, iako, koliko znamo, službenih kontakata s Poljudom nije bilo.

Nadajmo se da je ovaj naš nogometni stručnjak u pravu, da će Andrić, a može i bilo tko drugi od plavih, razveseliti navijače, a i sebe, te si pobjedom otvoriti put ulasku u skupinu Europske lige. S tri boda iz susreta s Rapidom imali bi plavi veliku priliku. Nakon što su izgubili u Beču, sad više nemaju pravo na propust žele li ponovno na proljeće igrati na europskoj sceni. Zagrebačka momčad i dalje ima sve u svojim rukama, samo bi u Maksimiru trebala pobijediti i Rapid i Genk.