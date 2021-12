Srpkinja koju je otac zlostavljao i branio vezu s Hrvatom objavila bolnu istinu, obožavatelji zabrinuti

Jelena Dokić, nekadašnja tenisačica je već prošla kroz teške životne trenutke, a čini se da joj niti sada nije najbolje. Naime, nakon što je bila aktivna na društvenim mrežama, sada je objavila jednu poruku koja je zabrinula njene pratitelje.

- Pozdrav svima! Sigurna sam da ste primijetili da me nema na društvenim mrežama već neko vrijeme. Hvala svima za poruke brige i zabrinutosti za mene, iskreno to cijenim. Prolazim kroz jako težak period života, kroz veliku promjenu i treba mi vrijeme da se oporavim, da se rane zacijele i da prođe bol i traume kroz koje sada prolazim. Znam da su mi mnogi od vas pisali i da nisam odgovarala, sada vidim poruke i samo znajte ih cijenim, samo sada nisam u dobroj situaciji da odgovaram i komuniciram kao što inače činim i jako mi je žao zbog toga - napisala je Jelena i dodala:

- Isto važi i za objave, malo ću se isključiti s Instagrama, na neko duže vrijeme. Znam da mnogi od vas vole moje objave i nalaze inspiraciju u njima, žao mi je što ne mogu biti tu za vas. Svima koji su me zaustavili na ulici i rekli koliko ih inspiriraju moje riječi - hvala vam. Znajte da vas volim i da sam jako zahvalna na porukama podrške i ljubavi. Poruka prijateljima i bliskim ljudima koji znaju kroz što prolazim - hvala na svemu, pružate ljubav i brigu. Ne znam što bih bez vas. Vratit ću se i bit ću jača nego ikad, ne osjećam se sada dobro, ali vratit ću se. Uvijek sam znala da će Sunce ponovo sijati - poručila je i priznala:

- Prolazim kroz jako težak period u životu trenutno. Velika je promjena i puno je bola i traume. Potrebno mi je vrijeme da se oporavim. Hvala vam na razumijevanju, vratit ću se. Nadam se da ste proveli lijep Božić i želim vam svima sretnu Novu godinu.

Jelena je u svom životu prošla traumatične trenutke. Rođena je u Osijeku (12. travnja 1983. godine) gdje joj je živjela i obitelj, ali njezin otac Damir, zadojen velikosrpskom ideologijom, prije početka rata preselio je obitelj – Jelenu, njezina mlađeg brata Savu i suprugu Ljiljanu – najprije u Srbiju (Sombor), a potom 1994. u Australiju. Na sve načine miješao joj se u život, uzimao joj je novac, a bio je žestoko protiv njezine veze s Hrvatom Tinom Bikićem. U jednom trenutku izjavio je da su “Hrvati i Vatikan isprali mozak” njegovoj kćeri.

– Nakon što se pojavila informacija da se zabavljam s Tinom Bikićem, otac me nazvao samo nekoliko sati nakon toga. Nisam mu se mogla javiti. U njegovim je očima to bilo nešto najgore što sam mogla napraviti. On bi više volio da sam s nekim teroristom nego s Hrvatom – otkrila je Jelena u svojoj autobiografiji. No nije ga mogla spriječiti da joj pošalje SMS poruke: – Ti nisi ništa drugo nego kurva. Izdala si me. Ti si smrdljiva, užasna kurva. S neprijateljem si. Osramotila si me – poručio je otac Jeleni.