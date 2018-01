Srbija nema šanse, a imamo i vođu koji može zamijeniti Duvnjaka

Tomislav Farkaš, član hrvatske reprezentacije koja je Hrvatskoj donijela prvu medalju na Svjetskom prvenstvu, srebro na Islandu 1995. godine, vjeruje da će Hrvatska uspješno početi Europsko prvenstvo u duelu sa Srbijom.

- Individualnost je najjači adut Srbije. Budući da dosta boravim u Njemačkoj gledao sam njihovog glavnog igrača Petra Nenadića. Veliki je individualac kao i Vujin. Pa iako je danas svaki suparnik opasan, mislim da Srbija nema prevelike šanse protiv nas - naglasio je Farkaš.

Nitko ne skriva kako Hrvatska želi osvojiti jedinu medalju koja nedostaje - zlatnu.

[video: 23424 / ]

- Ova momčad ima svoj cilj i čak kad bi izgubila protiv Srbije ili u nekoj drugoj utakmici, to je ne bi poremetilo. Imamo vrhunskog izbornika, motivatora, koji bi sigurno momčad podigao nakon nekog pogrešnog koraka. Gubili smo u početnim utakmicama i u Atlanti 1996. i Portugalu 2003. pa smo na kraju osvajali zlata.

Domagoj Duvnjak zasad nema teškoća s koljenom, no kad bi ga one i zadesile nema straha, uvjeren je Farkaš. Jer imamo Luku Cindrića koji isto može biti vođa.

- On je to potvrdio ove sezone u Vardaru i na prošlom Svjetskom prvenstvu. On može biti prvo ime - zaključio je bivši rukometaš Zgreba i Medveščaka.

Cijeli razgovor s Tomislavom Farkašem pogledajte u videu.