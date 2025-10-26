Srbi su toga dana u Vukovaru zatvorili svoje kafiće, razbijen je i konzulat Jugoslavije

Uoči susreta Vukovar 1991 - Dinamo (u Vinkovcima, ponedjeljak u 19 sati) prisjetit ćemo se posljednjeg službenog Dinamovog gostovanja u Vukovaru – koje za maksimirski klub ima povijesnu težinu. Naime, Dinamu je na Skupštini u Maksimiru 14. veljače 2000. godine bilo vraćeno ime, odnosno Croatia je bila otišla u povijest, a Dinamo je prvu utakmicu pod novim/starim imenom igrao u Vukovaru, na stadionu u Borovu naselju, 19. veljače 2000. Bila je to utakmica 17. kola HNL-a, odigrana je pred 8000 gledatelja, a završena je sa za Dinamo mršavih 0:0.

Večernji list u broju od 20. veljače 2000. zabilježio je kako su uoči utakmice Dinamovi navijači prošetali Vukovarom i pritom napravili popriličnu štetu. Stradala je zgrada Jugoslavenskog konzulata, na kojoj su porazbijana stakla. Stradalo je i nekoliko izloga raznih trgovina, pa je morala intervenirati specijalna policija. Zabilježeno je i kako su vlasnici kafića srpske nacionalnosti zatvorili svoja vrata – pogotovo onih zanimljivih imena kao što su Marakana i Den Haag.

Tog 19. veljače 2000. Dinamov predsjednik Zlatko Canjuga nije bio na utakmici, dok se u Vukovaru pojavio sportski direktor Velimir Zajec – iako su mu liječnici zbog razbijene glave (incident u slavljeničkoj noći nakon vraćanja imena, nap.a.) savjetovali mirovanje.

- Vrlo sam razočaran igrom svoje momčadi, koja je unatoč 90-minutnoj inicijativi pokazala jalovost zbog koje nismo došli do još dva planirana boda – izjavio je Zajec poslije utakmice.

Za Dinamo su pod vodstvom Marijana Vlaka u Vukovaru nastupili: Ladić, Šarić, Tokić (Pavlović), Jurić, Tomas, M. Cvitanović (J. Šimić), Mikić, Prosinečki, Bišćan, Mujčin (Pilipović), Šokota. Za Vukovar su igrali: Balić, Milić, Marjanović (Miklošević), Sesar, Jozinović, Jerković (I. Vuka), Bijelić, Drnasin., Rimac, Bojko, M. Vuka (Dadić). Trener je bio Davor Mladina.

Na prvu sljedeću Dinama u Maksimiru, protiv Zagreba (2:2) došlo je 15.000 gledatelja, a nakon toga, kada je u Zagrebu gostovao Osijek, bilo ih je samo 3500.