Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 42
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
PRIJE 25 GODINA

Srbi su toga dana u Vukovaru zatvorili svoje kafiće, razbijen je i konzulat Jugoslavije

Zagreb: Prije 14 godina navija?i su vratili ime Dinamo
Robert Anic/PIXSELL
Autor
Tomislav Dasović
26.10.2025.
u 09:11

Dinamo je prvu utakmicu pod novim/starim imenom igrao u Vukovaru, na stadionu u Borovu naselju, 19. veljače 2000. pred 8000 gledatelja

Uoči susreta Vukovar 1991 - Dinamo (u Vinkovcima, ponedjeljak u 19 sati) prisjetit ćemo se posljednjeg službenog Dinamovog gostovanja u Vukovaru – koje za maksimirski klub ima povijesnu težinu. Naime, Dinamu je na Skupštini u Maksimiru 14. veljače 2000. godine bilo vraćeno ime, odnosno Croatia je bila otišla u povijest, a Dinamo je prvu utakmicu pod novim/starim imenom igrao u Vukovaru, na stadionu u Borovu naselju, 19. veljače 2000. Bila je to utakmica 17. kola HNL-a, odigrana je pred 8000 gledatelja, a završena je sa za Dinamo mršavih 0:0.

Večernji list u broju od 20. veljače 2000. zabilježio je kako su uoči utakmice Dinamovi navijači prošetali Vukovarom i pritom napravili popriličnu štetu. Stradala je zgrada Jugoslavenskog konzulata, na kojoj su porazbijana stakla. Stradalo je i nekoliko izloga raznih trgovina, pa je morala intervenirati specijalna policija. Zabilježeno je i kako su vlasnici kafića srpske nacionalnosti zatvorili svoja vrata – pogotovo onih zanimljivih imena kao što su Marakana i Den Haag.

Tog 19. veljače 2000. Dinamov predsjednik Zlatko Canjuga nije bio na utakmici, dok se u Vukovaru pojavio sportski direktor Velimir Zajec – iako su mu liječnici zbog razbijene glave (incident u slavljeničkoj noći nakon vraćanja imena, nap.a.) savjetovali mirovanje.

- Vrlo sam razočaran igrom svoje momčadi, koja je unatoč 90-minutnoj inicijativi pokazala jalovost zbog koje nismo došli do još dva planirana boda – izjavio je Zajec poslije utakmice.

Za Dinamo su pod vodstvom Marijana Vlaka u Vukovaru nastupili: Ladić, Šarić, Tokić (Pavlović), Jurić, Tomas, M. Cvitanović (J. Šimić), Mikić, Prosinečki, Bišćan, Mujčin (Pilipović), Šokota.  Za Vukovar su igrali: Balić, Milić, Marjanović (Miklošević), Sesar, Jozinović, Jerković (I. Vuka), Bijelić, Drnasin., Rimac, Bojko, M. Vuka (Dadić). Trener je bio Davor Mladina.

Na prvu sljedeću Dinama u Maksimiru, protiv Zagreba (2:2) došlo je 15.000 gledatelja, a nakon toga, kada je u Zagrebu gostovao Osijek, bilo ih je samo 3500.
Ključne riječi
Zajec Vukovar Dinamo

Komentara 2

Pogledaj Sve
ST
Starčević
10:02 26.10.2025.

nevjerojatno.... večernjak ne da da napišete što je sve došlo u hrvatsku te 2000. godine..... uz "povratak" sovjetskog imena dinamo

Avatar patkovic
patkovic
09:23 26.10.2025.

pamtim kako su fino vikali ljubi ljubi srbina

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja