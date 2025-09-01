Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 23
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
STIGLA JE PONUDA

Spas za Dominika Livakovića! Englezi se javili i ponudili veliku priliku vrataru Hrvatske

UEFA Champions League - Play Off - Second Leg - Benfica v Fenerbahce
PEDRO NUNES/REUTERS
VL
Autor
vecernji.hr
01.09.2025.
u 08:21

Posljednji dan ljetnog prijelaznog roka donosi pravu dramu za kapetana Vatrenih. Engleski prvoligaš West Ham United poslao je službenu ponudu za Dominika Livakovića, a prema tvrdnjama turskih medija, transfer u Premier ligu je vrlo blizu

Posljednji sati ljetnog prijelaznog roka donose senzacionalan rasplet sage o budućnosti Dominika Livakovića. Prema informacijama uglednog turskog sportskog novinara Sercana Hamzaoğlua, West Ham je poslao službenu ponudu za tridesetogodišnjeg vratara hrvatske reprezentacije. "Ozbiljno je moguće da ode iz Fenerbahčea. Za golmana vlada veliki interes brojnih europskih klubova. U tijeku su užareni sati", objavio je Hamzaoğlu, čime je potvrdio da je londonski klub najozbiljniji kandidat za dovođenje "jedinice" Vatrenih. Iako se tijekom ljeta spominjao interes Monaca i Milana, čini se da je upravo ponuda iz Premier lige ona koja bi mogla zadovoljiti sve strane i osigurati Livakoviću transfer karijere u najjaču ligu svijeta.

Da je odlazak hrvatskog vratara iz Istanbula praktički gotova stvar, potvrđuje i potez uprave Fenerbahčea. Naime, turski velikan već je osigurao zamjenu, i to ne bilo kakvu. Kako je potvrdio i Fabrizio Romano, sve je dogovoreno oko transfera brazilskog reprezentativnog vratara Edersona iz Manchester Cityja, koji u Fener stiže uz odštetu od približno 14 milijuna eura. Ovim potezom istanbulski klub jasno je dao do znanja da više ne računa na Livakovića kao prvu opciju, čime su mu širom otvorena vrata za odlazak na posljednji dan prijelaznog roka. Dolazak vratara Cityjevog kalibra sugerira potpunu rekonstrukciju na golmanskoj poziciji i kraj Livakovićeve epizode u Turskoj.

Livakovićeva avantura u Fenerbahçeu, koja je započela u ljeto 2023. godine transferom iz Dinama vrijednim 6.6 milijuna eura, bila je puna uspona i padova. Ubrzo je postao miljenik navijača i bio nezamjenjiv na golu, no sve se promijenilo početkom godine kada je ozlijedio bedreni mišić. Zbog te ozljede propustio je desetak utakmica, a nakon oporavka tadašnji trener José Mourinho priliku je nastavio davati tri godine mlađem İrfanu Canu Eğribayatu. Livaković je tako proljetni dio sezone proveo na klupi, upisavši tek šest nastupa. Iako se nedavno vratio na gol nakon Mourinhova otkaza, jasno je da je njegov status u klubu poljuljan i da je promjena sredine najbolje rješenje.

S druge strane, West Hamu je očajnički potreban pouzdan vratar. Alphonse Areola navodno je na putu prema Galatasarayu, dok Mads Hermansen na početku sezone nije ispunio očekivanja. Iako su "Čekićari" razmatrali i druge opcije, poput Michaela Zetterera iz Werder Bremena, službena ponuda za Livakovića pokazuje da je upravo on postao prioritet. Za hrvatskog reprezentativca, transfer u London bio bi ispunjenje sna, ali i nužnost kako bi zadržao status prvog vratara reprezentacije uoči Svjetskog prvenstva sljedeće godine. Pred nama su sati odluke koji će definirati nastavak karijere jednog od ključnih igrača Hrvatske.
Ključne riječi
Hrvatska Dominik Livaković

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još