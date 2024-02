Španjolci otkrivaju velike vijesti: Bliži se kraj Luke Modrića, ovo su opcije kapetana vatrenih

Sve je izvjesnije kako će Luka Modrić na ljeto napustiti madridski Real, iako ga Carlo Ancelotti iznimno cijeni, ne može mu zajamčiti sigurno mjesto u početnih 11. 38-godišnji hrvatski kapetan postao je legenda europskog giganta, ali njegovo vrijeme prolazi i morat će prepustiti poziciju mladim snagama.

- On sad igra više nego što bi igrao zbog ozljeda nekih igrača. Plan kluba i Ancelottija jest graditi igru preko Valverdea, Bellinghama, Camavinge i Tchouamenija, a manje preko Kroosa i Modrića. Iako ih Talijan voli, oni su sve više u situaciju da uđu u prvih 11, ali i onda iziđu - rekao je Anton Meana, novinar Cadena Ser.

Meana vjeruje da je moguća opcija da Luka ode u mirovinu, odnosno da Luka neće nastaviti karijeru bilo gdje, nego da je ipak potrebno nešto što će ga zainteresirati da nastavi igrati nogomet.

- Modrić zna da igra više nego što se očekivalo, no zna da njegova uloga u momčadi postaje sekundarna. Koje su opcije za njega? Mogao bi otići u Saudijsku Arabiju pojavi li se nova jaka ponuda. Možda i MLS? Što ako ne dođe do ponude, hoće li završiti sezonu s Realom, odigrati Europsko prvenstvo s Hrvatskom i umiroviti se - rekao je španjolski reporter i dodao kako Modrić ne želi u Arabiju jer ga to ne zanima, ali MLS bi ga mogao privući ako je dobar projekt u pitanju.