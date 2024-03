Španjolci otkrili senzacionalan preokret oko Modrića i Reala: 'Hrvat je najveći dobitnik kraljeva'

Brojni španjolski mediji, predvođeni uglednom Marcom koja je odlično upućena u zbivanja u madridskom klubu, najavili velike promjene u sastavu Reala za nadolazeću utakmicu. Novinari Marce kao najvećeg dobitnika vide hrvatskog kapetana Luku Modrića i najavljuju da će vratiti mjesto startera.

- Modrić je protiv Seville i Valencije bio čovjek odluke, a kad je ušao protiv RB Leipziga, donio je točno ono što je Realu bilo potrebno da smiri i riješi utakmicu. Madriđanima je bilo potrebno samo malo više mirnoće i vizije u onoj silnoj nervozi Bernabeua i to su dobili s Modrićem - piše Marca.

Kapetan hrvatske reprezentacije ove je sezone ukupno 31 put nastupio za Real, od čega je starter bio na 16 utakmica. Cijelu utakmicu odigrao je samo četiri puta u sezoni, a prosječna minutaža mu je bila 44 minute po utakmici, što je dakako daleko od prijašnjih sezona. U 2024. godini starter je bio u samo četiri od 15 mogućih utakmica, ali čini se da bi se stvari sada mogle promijeniti i da će ugrabiti svoje mjesto u početnih 11 Carla Ancelottija.

- U Modrićevoj situaciji svaka se minuta broji. To je miks između 'iskoristi dan' i 'vrijeme leti'. Bellinghamova suspenzija još je jedna prepreka manje prema Modrićevim minutama, makar samo za dvije utakmice. Ukratko, to je dvostruka šansa, on to zna, a znaju to i u klubu. Stoga će biti važno što će pokazati protiv Celte i Osasune. Modrić ima ozbiljnu šansu ponovno postati starter. Modriću je 38 godina, u rujnu će navršiti 39. Na ljeto mu istječe ugovor i dolazi vrijeme odluke koju još nije donio. U ovom razdoblju, ovakvi su trenuci ključni - pišu Španjolci i dodaju:

- Luka zna da ima još tri mjeseca da povisi svoj glas, jer ne isključuje produljenje, ali je vjeran svom poimanju života; želi nastaviti ako to zaslužuje, a ne zbog pukog statusa. I zato, ako odluči nastaviti još godinu dana i nadmašiti Puškaša te postati najstariji u povijesti kluba, mora biti uvjerljiv.