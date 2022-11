Šoštarić: Ova utakmica mi je uzela šest godina života

Hrvatske rukometašice su osigurale nastup u drugom krugu Europskog prvenstva odigravši 26-26 (14-12) protiv Švicarske, nadoknadivši dva pogotka zaostatka u završne dvije minute.

Nenad Šoštarić, izbornik hrvatske ženske rukometne reprezentacije, istaknuo je kako to mogu samo jake ekipe.

- Igrali smo bez dvije bitne igračice. U obrani nismo imali Burić koja je čitavu noć bila na infuziji u bolnici, a da ne govorimo o Valentini Blažević koja je naš motor igre u napadu. Zato je protok lopte bio puno sporiji, jer smo imali dvije više igračice. Kad je Albertsen postavio igračicu na našeg srednjeg vanjskog to je postao problem. U nekim važnim trenucima smo i promašivali 'zicere'. Ova mi je utakmica uzela šest godina života, jer je pet minuta prije kraja bilo dva razlike za njih, a imale su i kontru. U toj priči smo se izvukli, a to mogu samo jake ekipe. Bitno je da smo prošli, bitno je da idemo s dva boda dalje, a cure su već shvatile da je na ovakvim natjecanjima svaka pogreška odlučujuća i svaka sitnica je jako bitna. Na tome moramo poraditi.

Morali smo ih svesti na manji broj golova i to bi nam onda bilo lakše. Od ovog trenutka o tome više ne razmišljamo, razmišljamo o sljedećim suparnicama i sretni smo da idemo dalje. Iskreno se nadam da će Valentina Blažević igrati već u sljedećoj utakmici. Bitno je da večeras u glavama odmorimo od ovog šoka, stvarno je bila šokantna utakmica, i s jutrom počnemo razmišljati o prvom sljedećem protivniku - objasnio je Šoštarić.

Katarina Pavlović, hrvatska reprezentativka koja je postigla pet pogodaka iz pet pokušaja, četiri iz sedmeraca, te posljednji izjednačujući pogodak iz igre dvije sekunde prije kraja utakmice:

- Išla sam rukom da zabijem taj gol. Nije jednostavno pucati tako hladan, ali dala sam sve od sebe i osvojili smo taj jedan bod za plasman dalje. Na klupi nije jednostavno, pogubiš sve živce, a kad uđeš u utakmicu onda dođe adrenalin, trebaš donijeti važne odluke. Nije jednostavno ni curama na klupi, ni curama na terenu. Prošli smo prvi krug, važno je da smo sve, donekle, žive i zdrave i imamo podršku jedne od drugih.

Tena Japundža je sa šest pogodaka predvodila strijelce hrvatske reprezentacije:

- Potrefio' mi se dan, uvijek tako netko iskoči. Dobila sam puno lopti i drago mi je da sam mogla pomoći ekipi na taj način. Je, bilo je teško, sa puno uspona i padova, Od plus dva izjednačenja pa opet na plus dva u prvom poluvremenu. Napokon smo se u drugom poluvremenu odlijepile na četiri razlike, ali nismo to uspjele zadržati. Vidio se na kraju i umor.

Zapravo se tada vidjelo kako sitna pogreška dovodi do problema i kako uvijek moramo biti fokusirane. Najvažnije je da smo ostvarile cilj, a to je da prolazimo skupinu s dva boda i čekamo drugi krug. Nadam se da će nam se Lara (Burić) i Vale (Blažević) što prije vratiti, da budemo u punom sastavu. Mislim da se sa svakim može igrati. Nas uvijek krasi ta borbenost i srce, tako da ne sumnjam da ćemo se boriti do kraja i vidjeti što možemo u drugom krugu - zaključila je.

