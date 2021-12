ZADNJA UTAKMICA NA EURU

Šoštarić: Ni o čemu drugom ne rauzmišljam, samo želimo pobijediti Austriju

"Ne želim razmišljati ni o čemu drugom, nego o pobjedi protiv Austrije i da s omjerom 3-3 odemo kući. Mi to znamo, mi to možemo i mi ćemo to napraviti", rekao je Šoštarić