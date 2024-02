Sopić je ogroman navijač Dinama, ali su ga u Maksimiru ponizili. Sad ima silan motiv oduzeti im naslov

Uoči derbi okršaja trećeplasiranog Dinama i prvoplasirane Rijeke vrlo je zanimljivo pogledati utakmicu iz perspektive trenera Rijeke, Željka Sopića koji je usko vezan upravo za Dinamo.

Sopić je dobar dio svojeg igračkog nogometnog odrastanja proveo u Dinamu prije nego što se u seniorima iskazao kao igrač Zagreba, a potom većinu svoje seniorske karijere proveo u Njemačkoj, igrajući za Borussiju Moenchengladbach i Ahlen. U više navrata je Sopić, inače Zagrepčanin, u javnosti istaknuo svoju privrženost Dinamu.

- Ja sam navijač Dinama, pa ja to kažem javno, nemam se razloga skrivati. Odrastao sam u Španskom i igrao sam kao mali u Dinamu - rekao je Sopić prije nekoliko mjeseci u Podcast Inkubatoru

U istom intervjuu je Sopić odgovorio i na pitanje bi li ikad mogao biti trener splitskog Hajduka ako dobije takvu ponudu, na što je odgovorio u svojem stilu dok je još bio u funkciji trenera Gorice.

- Mogao bih postati trener Hajduka jedino ako bi me prihvatili kao Niku Kranjčara jer nikad neću reći da nisam navijač Dinama, to je suludo. Pa ja sam radio onaj transparent Zagreb Avalanche u Rudešu dok se neki nisu još ni rodili.

Zanimljivo je da Sopićeva trenerska karijera također ima poveznicu s Dinamom. Od rujna 2015. do lipnja 2016. godine je bio trener tadašnje druge momčadi Dinama, a od početka sezone 2016./2017. ga je tadašnji trener Zlatko Kranjčar uzeo u stožer prve momčadi. Nakon što je u rujnu te godine 'Cico' dobio otkaz, Sopić je dobio priliku voditi Dinamo tri utakmice (pobjede protiv Velog Vrha i Lokomotive, poraz protiv Juventusa) te je mislio da će voditi i četvrtu - derbi protiv Hajduka. Međutim, nekoliko dana uoči velikog derbija Dinamo je na poziciju trenera doveo bugarskog trenera Ivajla Peteva te Sopića vratio na poziciju pomoćnika.

- Najvećeg purgera i najvećeg gospodina, Cicu Kranjčara, nisam ni poznavao dok nismo počeli raditi. Tada sam radio kao trener druge momčadi, iz kluba su me nazvali i rekli mi "Cico je rekao da si to ti". Kad je Cico dobio otkaz, rekao sam mu da bih ja otišao, ali on mi je rekao da trebam ostati. Bila je tada to jako teška situacija jer je Dinamo prvo izgubio od Rijeke 5:2, onda sam ja ušao na mjesto trenera i vodio utakmice protiv Velog Vrha, Lokomotive i Juventusa. Tu protiv Juventusa smo izgubili 4:0, a da su tada Dinamo vodili Mourinho, Guardiola i Sopić zajedno, rezultat ne bi bio drukčiji. Tada je Juventus imao Higuaina od 100 milijuna u napadu s Dybalom, onda Bonuccija, Chiellinija i Barzaglija u zadnjoj liniji, pa neki Evra i Dani Alves na bokovima, Pjanić u sredini, i tako dalje. Mislim da sam danas puno bolji trener nego tada - rekao je Sopić.

Sopić je ostao u Dinamu kao pomoćnik Peteva osam utakmica, ali nakon toga je odstupio sa svoje funkcije i maknuo se iz Dinama. Prema njegovom objašnjenju, očito je da je Sopić zamjerio Dinamu na dovođenjju Peteva, s kojim je na kraju ubilježena jedina sezona u posljednjih 18 godina u kojoj je Dinamo ostao bez naslova prvaka Hrvatske, zapravo bez ijednog trofeja.

- Kad je došao gospodin Petev ljudi iz kluba su me zamolili da malo ostanem s njim, ja sam ostao malo, jedno mjesec dana. Ustvari, oni su me zamolili da ostanem s njim, ali da ne govorim svoje mišljenje, a to kod mene ne ide. I onda smo se brzo razišli. Ja sam još tada na papiru napisao "ni prvenstvo, ni kup", pa su i tada mislili da ovaj Sopa nešto lupeta. Gledaš taj trenažni proces pod Petevom, gledaš nešto, imaš svoje mišljenje, al tko si ti, ti si ustvari nebitan. Misle da si ti neki jalni trenerčić, a zapravo sam bio veći Dinamovac od svih njih zajedno - poručio je prošle godine vidno nezadovoljni Sopić.

U toj situaciji je čak i Ćiro Blažević isticao da je dovođenje Peteva bio loš potez iz Dinamove perspektive, da je Željko Sopić zaslužio svoju priliku.

- Eto, javljeno nam je da će novi trener, bivši bugarski izbornik Petev preuzeti Dinamo. Šteta, mislim da je Sopić zaslužio šansu. Iskoristiti ga za dvije utakmice kako bi se dovelo stranca, štetno je. Gubite jednog čovjeka, a ne znate što dobivate s drugim. Petevu će trebati dosta vremena da se upozna sa situacijom i u klubu i u momčadi, a Dinamo baš vremena i nema - govorio je još prije debija Peteva 'trener svih trenera', i na kraju bio u pravu.

Iako je od svojeg rođenja vrlo snažan simpatizer Dinama, upravo zbog ove situacije Sopić je silno motiviran, sada kao trener Rijeke, Dinamu uzeti naslov prvaka. Eto, baš je koincidencija da je te sezone kad ga je Dinamo maknuo s trenerske pozicije Rijeka bila prvak, a upravo bi Sopić mogao biti razlog zašto će Rijeka ove sezone uzeti naslov prvaka ispred Dinama.

