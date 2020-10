Šoli i dalje ne ide: Ivić s Celjem nanio još jedan težak poraz zagrebašima

Niti promjena trenera nije pomogla da PPD Zagreb ostvari prvu pobjedu u B skupini Lige prvaka, nakon što je u susretu petog kola izgubio u Areni od Celje Pivovarne Laško sa 22-30 (14-16).

Vlado Šola je preuzeo PPD Zagreb 9. listopada umjesto Igora Vorija i u prvom nastupu pod njegovim vodstvom Zagreb je izgubio na gostovanju kod Barcelone (27-45). Očekivalo se kako bi hrvatski prvak mogao do prvih bodova protiv Celja, koje je kao i Zagreb startalo sa četiri poraza, no i slovenski sastav se pokazao kao nepremostiva prepreka.

Hrvatski prvak je odlično ušao u susret i nakon osam minuta igre poveo je 5-1. Međutim, Celje je uzvratilo serijom 10-2 i gosti su nakon 20 minuta igre imali +4 (11-7) i do kraja susreta više nisu ispuštali prednost. Četiri pogotka imali su u još dva navrata (14-10, 15-11), no Zagreb je do odmora smanjio na podnošljiva dva gola zaostatka (14-16).

Nažalost, Zagreb se u drugom poluvremenu doslovno raspao. Slovenski prvak je u nastavak susreta ušao serijom 4-0 pobjegavši na velikih 20-14. U 41. minuti bilo je i +7 (22-15), tri minute kasnije osam golova prednosti za Celje (24-16), a vrlo brzo i nedostižnih 25-16. Na koncu je završilo 30-22.

Slovenski sastav su do pobjede predvodili Tilen Kodrin i Gal Marguč sa po sedam golova, Patrik Leban je dodao šest, hrvatski rukometaš Josip Šarac postigao je tri gola, dok je naš Filip Ivić sakupio 13 obrana.

Kod Zagreba najefikasniji su bili Aleks Vlah s pet i Matej Hrstić s tri gola.

U srijedu je odigrana još jedna utakmica iz ove skupine. THW Kiel je u Danskoj pobijedio Aalbolrg sa 31-23. Pobjednik je praktički bio poznat nakon prvog poluvremena kojeg su gosti dobili sa 17-9.

Njemački sastav je do treće pobjede predvodio Sander Sagosen sa 11 golova. Niclas Ekberg je zabio šest, a naš Domagoj Duvnjak postigao dva gola. Kod domaćina najefikasniji su bili Nikolaj Christensen sa šest i Jonas Samuelsson s pet pogodaka.

Preostale dvije utakmice Motor - HBC Nantes, te Telekom Veszprem - Barcelona odgođene su zbog koronavirusa u redovima Motora i Barcelone.

Na ljestvici vode Barcelona, Veszprem i Aalborg sa po osam bodova, dok Kiel ima šest bodova. PPD Zagreb je posljednji s pet poraza.

U idućem kolu PPD Zagreb bi 28. listopada trebao gostovati u Francuskoj kod Nantesa.