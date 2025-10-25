Šokirao je Bobana i odbio Dinamo, hoće li doći već na zimu? O njemu priča cijela Hrvatska

Novi tjedan, novi bljesak Adriana Jagušića. Mladi ofenzivac ponovno je bio ključni čovjek Slaven Belupa u pobjedi protiv Varaždina, postigavši pogodak kojim je potvrdio svoju fantastičnu formu. S već četiri gola i pet asistencija u novoj sezoni, Jagušić se prometnuo u najvrjednijeg igrača koprivničkog prvoligaša i talent o kojem priča cijela Hrvatska. Svakim novim potezom, driblingom i golom njegova cijena na tržištu raste, a u Maksimiru vjerojatno s dozom žaljenja prate njegov razvoj. Jer, upravo je taj dragulj tijekom ljetnog prijelaznog roka bio na korak do povratka u plavi dom, no dogodio se preokret koji je malo tko očekivao. Momak jednostavno posjeduje "x faktor" i pokazuje da je talent koji će pojačati bilo koju momčad, gdje god da ode.

Tijekom ljeta, transfer Adriana Jagušića u Dinamo bio je praktički gotova stvar. Mediji su tjednima pisali o interesu hrvatskog doprvaka, pregovori su bili u poodmakloj fazi, a činilo se da je samo pitanje dana kada će posao biti službeno potvrđen. Slaven Belupo je, prema dostupnim informacijama, čak i prihvatio ponudu Dinama tešku oko 1.7 milijuna eura uz postotak od buduće prodaje. Sve je bilo spremno za povratak mladića koji je dio svog nogometnog odrastanja proveo upravo u Dinamovoj omladinskoj školi, prije nego što je 2021. godine kao slobodan igrač otišao u Koprivnicu. No, tada je na scenu stupio sam igrač i povukao potez koji je šokirao nogometnu javnost.

Iako je s druge strane stola sjedio legendarni Zvonimir Boban, koji je osobno razgovarao s mladićem i izrazio vjeru u njegov talent, Jagušić je pokazao nevjerojatnu zrelost i odbio prelazak.

Iako je s druge strane stola sjedio legendarni Zvonimir Boban, koji je osobno razgovarao s mladićem i izrazio vjeru u njegov talent, Jagušić je pokazao nevjerojatnu zrelost i odbio prelazak. Umjesto glamura Maksimira i borbe za trofeje, odabrao je ostanak u poznatom okruženju, svjestan da je za njegov razvoj najvažnija konstanta igranja. "Mislim da je za mene najbolje da ostanem ovdje, treba mi utakmica i iskustva pa ćemo dalje vidjeti. Ne treba se nikud žuriti, treba slušati sebe i prvo steći iskustvo", izjavio je Jagušić u srpnju, nedugo nakon što je donio odluku i potpisao novi ugovor s "farmaceutima". Odluka da odbije Dinamo i Bobana odjeknula je kao bomba, ali kasniji razvoj događaja pokazuje da je bila ispravna.

Sada se postavlja logično pitanje – hoće li Dinamo ponovno krenuti po njega već ove zime? Iako su neki izvori sugerirali da bi se transfer mogao realizirati u zimskom prijelaznom roku ako ne uspije ljetos, situacija se u međuvremenu promijenila. Jagušić je potpisao novi, poboljšani ugovor sa Slaven Belupom koji ga veže do ljeta 2028. godine, a uprava kluba, na čelu s članom uprave za sport Dejanom Šomocijem, jasno je poručila kako od njega očekuju da bude lider momčadi. Čini se da zimski transfer trenutno nije izgledna opcija, no Dinamova potreba za kreativnim i prodornim igračem, pogotovo nakon odlazaka nekih ključnih veznjaka, ne jenjava. Jedno je sigurno, ako i kada Dinamo ponovno pokuca na vrata, cijena će biti osjetno viša.