'Snovi i želje su možda veći, ali nedostaje nam svega pomalo'

Iako je Simon Rožman jasno naglasio kako ne želi da Rijeka bude samo simpatičan protivnik koji u Europi namuči favorite pa izgubi s jednim golom razlike, to se dogodilo.Momčad s Kvarnera u trećem je kolu Europske lige izgubila od Napolija 1:2. No, osim što su bili simpatični, kao i protiv Real Sociedada (izgubili 0:1), pokazali su koliko su i opasni.

Napoli je došao napaljen, s trenerom Gennarom Gattusom koji dobro zna tko je i što je Rijeka jer na istom mjestu protiv nje izgubio je i 2017. godine u Europskoj ligi kada je vodio Milan. Tada pod vodstvom Matjaža Keka, sada pod Rožmanom, Rijeka je opet bila težak protivnik.

Ipak su simpatični protivnici Naime, već u 14. minuti domaćini su poveli. Sjajnu akciju izrežirali su Luka Menalo, Sandro Kulenović i Robert Murić. Menalo je prihvatio loptu, proslijedio je na bok Kulenoviću koji je pucao prema sredini i rubu šesnaesterca gdje je čekao Murić koji je loptu na kraju i poslao u mrežu.

U prvom se poluvremenu baš tandem MKM činio kao dobitna kombinacija. Pronalazili su rupe i prijetili na vrata Napolija, no onda se Murić ozlijedio i morao napustiti igru. Sve što je lijepo kratko traje pa tako izgleda i to.

Malo je vremena od tada prošlo, a talijanski gosti su uspjeli izjednačiti. U 43. minuti Diego Demme se izborio za prostor u šesnaestercu i primio pas koji je poslao Dries Mertens te zabio u donji lijevi kut za 1:1.

Zanimljivo, Napoli do 30. minute nije uspio uputiti niti jedan udarac u okvir gola vratara Nevistića.

Sve je izgledalo donekle dobro, Riječani su se dobro držali, a onda je u 62. Filip Braut nesretno skrenuo loptu u svoju mrežu za 2:1 Talijana. I tu je bio kraj. Teško se bilo iz toga izvući, što psihički, što fizički...

No, bilo kako bilo svoje prvo gostovanje u Hrvatskoj Napoli će itekako pamtiti.

– Znao sam da će se braniti i čekati kontre, a opet su nas iznenadili u prvih 30 minuta. Možda smo mislili da smo došli na izlet. Bio sam vrlo bijesan na poluvremenu. Mnogo smo riskirali. Igrali smo bolje nakon odmora, ali ne smijemo dozvoliti ovakve pogreške. To je problem koji traje od prošle sezone. Predstavu iz drugog poluvremena želim vidjeti tijekom svih 90 minuta. Jednog dana ću dobiti srčani udar zbog ovog. Nije bilo dovoljno dobro – rekao je trener Napolija Gattuso nakon utakmice.

Ni Riječanima nije bilo svejedno:

– Nisu nam dali da dišemo. Dali smo se u neki potpuni rizik, ali to nije bilo to. Nogomet je jednostavan, ako ne zabijete, primite gol. Imali su jalovi posjed u prvom poluvremenu, mi smo imali četiri izvrsne situacije, kasnije smo malo pali. Oni su tek u 60. uveli Insignea, ulazio je bolji igrač za boljim igračem – rekao je nakon utakmice Luka Menalo.

Rijeku su kao simpatične protivnike gledali svi protivnici u skupini F. Po njima, klub je to koji na papiru nije imao nikakve šanse. Momčadi vrijedne milijune i milijune eura, tridesetak puta skuplje od Rijeke, s igračima i trenerima čije postere oni mlađi Rožmanovi momci vjerojatno još imaju povješane po zidovima svojih soba, nadale su se da će na Rujevici lako do bodova. No, prevarile su se. Na Rujevici se mučio Real Sociedad, ali i Napoli.

Trener Rožman zato nema što zamjeriti svojim igračima.

– Napoli je puno bolja momčad. Mi smo bili na svom maksimumu, što nam je bio cilj. Nema tu što, napravili smo dvije, tri lake pogreške koje se na ovoj razini ne opraštaju. Nemam što reći dečkima, dali su sve od sebe. Šteta, imali smo žar i borbu, možda smo zbog toga zaslužili nešto više. Uživamo u Europa ligi, što smo dio tog natjecanja, ali kvaliteta protivnika je strašna, odlučuju potez ili dva. Dečki mogu biti zadovoljni, znaju koja im je vrijednost na tržištu, a koja suparniku. Meni je bitno kako ćemo sad nastaviti u HNL-u. Dosta nas troši Europa liga, bit će teško. Snovi i želje su možda veći, ali nedostaje nam svega pomalo – rekao je strateg domaće momčadi.

Snalaze se s velikanima

Inače, Rijeka na testiranju prije Napolija nije imala niti jednog novog igrača pozitivnog na koronavirus, ali zbog ozljeda morala je igrati bez kapetana Andrijaševića, bez igrača poput Halilovića, Capana... i dobro se držala.

Prvo poluvrijeme itekako je bilo njeno, drugo je pomalo izgubljeno u magli Napolija, ali pokazali su Rožmanovi momci da vrijede i da mogu igrati na europskoj sceni.

U drugoj utakmici skupine Real Sociedad s 1:0 pobijedio je AZ.

REZULTATI 3. KOLA:

Rijeka - Napoli1:2

Real Sociedad - AZ Alkmaar 1:0

Parovi 4. kola (26. studenoga): Napoli - Rijeka (21 sat), AZ Alkmaar - Real Socieddad (21 sat)

RIJEKA - Stadion Rujevica. Bez gledatelja.Sudac: Mattias Gestranius (Finska)

Rijeka: Nevistić - Tomečak, Escoval, Velkovski, Smolčić, Braut (od 64. Štefulj) - Murić (od 24. Yateke (od 65. Raspopović)), Gnezda Čerin, Lončar - Kulenović, Menalo. Trener: Simon Rožman.

Napoli: Meret - Di Lorenzo, Maksimović, Koulibaly, Mário Rui (od 80. Zileinski) - Lobotka (od 60. Insigne), Demme, Elmas (od 59. Ruiz) - Politano (od 69. Lozano), Petagna (od 80. Ghoulam), Mertens. Trener: Gennaro Gattuso

Strijelci: 1:0 Murić (14.), 1:1 Demme (43.), 1:2 Braut (autogol 62.)