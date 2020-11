Gattuso ljut unatoč pobjedi nad Rijekom: Neki su mislili da smo došli u razgledavanje

Iako je Napoli u četvrtak na Rujevici u 3. kolu Europske lige dobio Rijeku sa 2-1, trener talijanske momčadi Gennaro Gattuso bio je jako ljut na svoje igrače, posebice na partiju koju su pružili u prvom poluvremenu.

"Možda su neki igrači pomislili da smo došli u razgledavanje. No, nema laganih utakmica, Real Sociedad je dobio Rijeku golom u 93. minuti. Mi smo se dobro pripremili za utakmicu i znali smo da će domaćini igrati na kontranapade. No, u prvih 30 do 35 minuta više puta smo bili izigrani na taj način, a domaćini su osvojili svaku tzv. ničiju loptu. Zbog toga sam bio jako ljut na poluvremenu. Jednog dana će mi zbog toga puknuti krvna žila", kazao je talijanskim medijima nakon utakmice trener Napolija.

Rijeka je pružila odličan otpor aktualnom pobjedniku talijanskog Kupa, sjajno je otvorila utakmicu i agresivnim presingom tjerali su Napolitance na pogrešna dodavanja nakon kojih su domaćini brzim protunapadima stvarali gol šanse. Rijeka je povela golom Murića (13), no neposredno prije odlaska na odmor na 1-1 poravnao je Demme (43), da bi Napoli do pobjedničkog pogotka stigao nesretnim autogolom Brauta (62-ag).

"Moramo biti fokusirani cijelu utakmicu, ne smije nam se više događati da primimo šamar kako bi se probudili. Večeras je sve završilo dobro za nas, ali što će biti kad nas napusti sreća. U drugom poluvremenu smo odigrali bolje i želim takav pristup svih 90 minuta u svakoj utakmici", kazao je Gattuso.

U drugom susretu ove skupine Real Sociedad je kao domaćin svladao AZ Alkmaar 1-0, pa na polovici natjecanja AZ Alkmaar, Napoli i Real Sociedad imaju po šest bodova, dok je Rijeka posljednja bez bodova.