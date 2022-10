Smith želi i dalje igrati za Hrvatsku, a Hezonju Real neće pustiti

Aleksandar Petrović, sportski direktor Hrvatskog košarkaškog saveza, svoju europsku turneju završio je u Berlinu gdje je razgovarao sa sportskim direktorom Albe Marcom Baldijem ali i naturaliziranim Amerikancem Jaleenom Smithom oko njegova angažmana u predstojećim utakmicama hrvatske reprezentacije.

- U Berlin sam došao da vidim možemo li dobiti Smitha za utakmicu s Poljskom, 13. studenog. Na taj način sam i razgovarao sa sportskim direktorom naznačivši da su oni jako puno dobili s njegovom hrvatskom putovnicom. Od četiri utakmice u predkvalifikacijama, on nam treba samo za Poljsku. Nažalost, Smith se lakše ozlijedio pa ćemo pomno pratiti hoće li se oporaviti do okupljanja reprezentacije.

Bio je Aco i u Madridu gdje je razgovarao sa Marijem Hezonjom, još jednim igračem koji bi nam nasušno trebao za tu utakmicu.

- A tu je situacija posve drugačija. Real ima 15 reprezentativaca i kada bi oni pustili jednog morali bi pustiti i ostale a to bi značilo da tih dana moraju raspustiti momčad. Pričao sam o tome s Hezonjom i BiH reprezentativcem Musom a oni imaju još i igrače iz Argentine i Francuske.

Za razliku od Unicsa, gdje je imao maksimalnu podršku trenera Velimira Perasovića, i gdje je dosta toga njemu bilo podređeno, Hezonja u Realu ima prilično drugačiju situaciju.

- U momčadi koja je slagana za juriš na naslov prvaka Europe, kada si dio velikog mozaika igrača, moraš znati iskoristiti svaku minutu. Bit će dana kada će zabiti 16 ali i onih sa dva koša pri čemu će najvažnije biti je li Real pobijedio ili nije.

A u Španjolskoj se Aco susreo još i sa bivšim izbornikom Veljkom Mršićem, košarkašima Draganom Benderom, Rokom Prkačinom, Tonijem Nakićem i Tomislavom Buljanom te sa trenerom mlađih uzrasta Davorom Matkovićem.

- Davor već 16 godina radi s mladima u zemlji europskih i svjetskih prvaka i sa klincima iz svog malog kluba pobijeđivao je i Real. Proveo sam s njim cijeli jedan dan, a indikativno je da je doletio iz Malage do Barcelone da bi se navečer vratio nazad što govori da je bio maksimalno disponiran da svoje iskustvo podijeli sa mnom.

Hrvatska od trenera u Španjolskoj ima još i Mršića, stratega Breogana.

- S Mršićem sam pričao o nekim igračima koje je imao u reprezentaciji. Hio sam čuti njegovo mišljenje o njihovim kapacitetima. A pričali smo i o Nakiću, kandidatu za reprezentaciju, koji igra kod njega u Breoganu.

Jedna od Acinih stanica bio je i galicijski Santiago de Compostela, grad u kojem djeluje Obradoiro, klub za kojeg igra Dragan Bender.

- To je igrač sjajnih kapaciteta na kojeg su ljudi pomalo zaboravili i zato je dobro da je napravio što i Musa. Po povratku iz NBA lige, otišao je u manji klub kako bi se razigrao. Bender igra obje visoke pozicije, dobro vidi igru može preuzimati. Osim toga, možemo ga pariti s našim centrima kao što su Branković i Matković koji se, nažalost, ozlijedio. Gledao sam jednu utakmicu i nekoliko Benderovih treninga i izgledao je sjajno.

Nažalost, to nije slučaj i s Prkačinom koji u Gironi nema ulogu kakva je potrebna nekome tko se smatra važnom karikom reprezentacije u predkvalifikacijskim utakmicama.

- Prkačin je u najtežoj situaciji, on je praktički klinac u grotlu profesionalizma. Najprije je dugo čekao da se s Cibonom nešto dogodi no se dogodilo nije pa je otišao u Španjolsku. Nažalost, Girona je otvorila sezonu s četiri poraza i ne izgleda dobro. A kada uđeš u seriju poraza nitko više ne vodi računa o individualnom radu i razvoju mladog igrača već se misli samo na to kako da uđeš u seriju pobjeda i spasiš se od ispadanja.

Susreo se Aco s, još jednim 19-godišnjakom, Tomislavom Buljanom, momkom koji nije htio ostati u Zadru već igra u trećoj španjolskoj ligi, u filijali prvoligaša Joventuta.

- Koliko sam vidio, Joventut s njim ima ozbiljne planove. Taj klub ima oprobanu školu razvoja mladih igrača i Buljan može samo imati benefit od dolaska u Joventut.

Nakon što je preuzeo dužnost sportskog direktora HKS-a, Petrović je bio i u Beogradu da bi se upoznao sa situacijom oko Meginih Hrvata Danka Brankovića i Mateja Rudana te nadarenog Andrije Jelavića koji igra za OKK Beograd.

- Nije mi bilo jasno kako je Jelavić prošle sezone u Cedeviti dobijao minute na kapaljku, a u Prvoj srpskoj ligi igra 36 minuta i ima pravo na pogrešku. Riječ nije samo o fizikalijama nego već se stvarno radi o impozantnom talentu. Ne mislim da kod nas u tom godištu, a to je 2004., ima talentiranijih od njega. On je igrač koji se razvija u smjeru u kojem i moderna košarka.

Bez obzira što je posljednja dva tjedna boravio u inozemstvu, Aco je pomno pratio zbivanja na hrvatskim parketima na kojima njegovu mu najveću pozornost privlači Cibonin razigravač Borna Kapusta i Zadrovo krilo Luka Božić koji je već dvaput bio igrač kola ABA lige.

- Trebat ćemo iskoristiti dobru formu Božića koji zahtijeva da mu pripremiš specijale, recimo da on igra leđima košu.

Premda to još nije službeno, prilično je izvjesno da će Aco voditi predkvalifikacijske utakmice protiv Austrije i Poljske o čemu govore i svi razgovori koje je proteklih dana vodio.

- Ne mogu ja sam sebe postaviti, o tome će odlučivati Upravni odbor. Neki od kandidata će na kraju sezone biti u puno boljoj poziciji da se prihvate tog posla i tada će biti lakše odlučivati o novom izborniku.

U završnici ove turneje HKS-ov sportski direktor proširio je akciju traganja za talentiranim košarkašima hrvatskih korijena u drugim zemljama koji bi voljeli igrati za Hrvatsku.

- Popričao sam sa roditeljima dvojice mladih igrača, od 17 i 16 godina, kako bi se njihovi sinovi odlučili igrati za Hrvatsku a ne za Njemačku. Nama su svakako, u tom smislu, zanimljive i ostale europske zemlje kao i SAD, Kanada odnosno Australija i Novi Zeland, zapravo sve zemlje u kojima ima dosta hrvatskih iseljenika.

Obojica klinaca su vanjski igrači i to je ono što Hrvatskoj nedostaje što se može isčitati i iz završne Petrovićeve izjave s turneje:

- Unutarnje pozicije pokrivene su za sljedeća dva olimpijska ciklusa, dok i klubovi i HKS moraju zajedno raditi na selekciji, edukaciji i proizvodnji polivalentnih vanjskih igrača.