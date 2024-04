Službeno: Conor McGregor se vraća u ring! Evo kad će se čuveni Irac boriti i tko će mu biti suparnik

Konačno je postalo službeno. Conor McGregor, najveća zvijezda UFC-a vraća se u ring. Objavljeno je da će se McGregor boriti na eventu UFC 303, a on će se održati 29. lipnja. Njegov suparnik bit će Michael Chandler. Vlasnik UFC-a Dana White potvrdio je to odmah nakon što je završio subotnji UFC 300.

The Notorious će se boriti u velter kategoriji, a ne u srednjoj, u kojoj se borio ranije. Bit će to glavna borba večeri u Las Vegasu, dakle, 29. lipnja. Borba će se odviti u istoj dvorani, kao i ovotjedni event UFC 300.

Inače, Michael Chandler je borac kojeg je McGregor osobno htio u svojoj povratničkoj borbi. McGregor se nije borio od srpnja 2021. godine, kada je slomio nogu u borbi s Dustinom Poirierom, na UFC-u 264. Dakle, vraća se nakon gotovo tri godine.

Dana White je potvrdio i to da će se u ring vratiti Islam Mahačev. Ruski borac u lightweight kategoriji nije se borio od okršaja s Volkanovskim prošle jeseni, a sad će se na eventu ranije od McGregorovog, na UFC-u 302 sučeliti baš s Dustinom Poirierom.

MYSTIC MAC IS BACK 🔮🇮🇪@TheNotoriousMMA takes on @MikeChandlerMMA at 170lbs! #UFC303 pic.twitter.com/kt3a12qM6x