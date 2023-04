Službena odluka: U NBA ligi više nema testa na marihuanu, igrači smiju igrati napušeni

Uprava najpopularnije košarkaške lige na svijetu, NBA lige više neće testirati igrače na marihuanu, javlja The Athletic.

To je odredba uključena u novi kolektivni ugovor NBA lige i Udruge profesionalnih košarkaša, a i liga i sindikat igrača još moraju ratificirati novi višegodišnji ugovor. To će uključivati ​​klauzulu koja će ukloniti marihuanu iz ligaškog programa testiranja droga, a igrači više neće biti kažnjeni za pušenje marihuane ili korištenje THC proizvoda, navodi The Athletic.

The NBA and NBPA reached a new seven-year collective bargaining agreement, per @ESPN.



Included:



▪️ Players no longer prohibited for marijuana

▪️ Limitations on highest-spending teams

▪️ Minimum number of games played (65) for players to be eligible for major individual awards pic.twitter.com/Kn5pJQDcTA