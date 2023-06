Plazibat je slomio ruku pa nokautirao suca: 'J*****, žao mi je što sam vas razočarao'

Bila je to teška, najteža, noć u karijeri najboljeg hrvatskog kikboksača Antonija Plazibata. U borbi karijere, koja je donosila naslov privremenog prvaka svijeta, izgubio je nokautom ni od koga drugog nego od klupskog kolege. A dotični Nigerijac (Tariq Osaro) smatran je autsajderom koliko i Plazibat favoritom. Nažalost, favorit kladioničarske prognoze nije ostvario za što je, zacijelo, više razloga.

A jedan je svakako slomljena desna podlatkica već u prvoj rundi. Malo je boraca koji bi nakon takve ozljede nastavilo borbu ali Plazibat nije htio odustati. Nastavio se boriti bez svog najjačeg oružja i izgubio i to tako da se na koncu predao. Naime, kad ga je Osaro stisnuo uz konopce, u kojoj kanonadi je koristio i koljena, Plazibat je završio na podu ni ne pokušavši ustati. Na upit suca, samo je odmahnuo glavom, i borba je prekinuta.

A prekinuo ju je rezervni sudac jer je glavni bio nokautiran krajem druge runde. A nokautirao ga je upravo Plazibat u naletu na samom kraju dionice pri čemu se sudac nespretno postavio između Plazibata i Osarove glave i završio u nokdaunu. Kao što je i najavio njihov zajednički trener Mike Passenier, koji se za ovu priliku neutralizirao u sjedalu stručnog komentatora, bila je to borba u kojoj ćete vidjeti nešto što dosad niste. A u povijesti Gloryja nije bilo slučaja da je nokautiran sudac.

Ono što je Plazibata zaboljelo više od nokauta, i fizičke nemoći koju je osjetio, svakako je to što je razočarao brojne hrvatske navijače, one koji su došli bodriti Vatrene u finalu Lige nacija. A njih je bilo nekoliko tisuća.

- Šaka je slomljena. Izgubio sam. Sr*nje. Hvala svima. Žao mi je što sam vas razočarao. Gorak je to okus u ustima - kazao je Plazibat na engleskom a potom dodao na hrvatskom:

- Hvala vam i oprostite ako sam vas razočarao. Žao mi je, volim vas. Jeb* ga, moja pogreška.

Eto tako je sve prokomentirao pobijeđeni Plazibat niti ne pokušavajući se vaditi za ozljedu koja je, dobrim dijelom, odredila tijek borbe. Premda svjestan da Osaro bodovno vodi, niti nakon tri runde Plazibat nije puno pokušavao. Uz bolove u šaci, kao da je ostao bez ideje. Nije išao ni na sve ili ništa, nije bio Plazibat kakvog poznajemo. No, sve ovo možda mu u nastavku karijere bude dodatni poticaj. Jer, zaradio je ogromno iskustvo i doživio navijanje kakvo nikad u karijeri nije a možda ga je i to pojelo. Možda je baš u toj silnoj želji da obraduje sve te navijače koji su ga pozivali "u boj, u boj, za narod svoj" i onoliko promašivao istom desnicom dok je još bila zdrava.

Hrvatski teškaš će tako sada na pauzu i rehabilitaciju ozljede a Osaro će se spremati za pokušaj detroniziranja svjetskog prvaka Rica Verhoevena čiji je sada obvezni izazivač. A Plazibat će sebi, zacijelo, nametnuti obvezu da sve ovo iskoristi motivacijski za sve izazove koji ga čekaju. Uostalom, on će i dalje biti dovoljno dobar da postane svjetskim prvakom, samo je pitanje koliko će on sam u to vjerovati. A nama se čini da hoće jer ipak je riječ o hrvatskom ratniku koji jest izgubio bitku ali još uvijek ne i rat za osvajanje šampionskog prijestolja.