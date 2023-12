Slom nakon fantastične prve vožnje: Zubčić diskvalificiran, Rodeš na 26. mjestu

Austrijski skijaš Marco Schwarz pobjednik je slaloma Svjetskog kupa skijaša u talijanskoj Madonni di Campiglio, hrvatski skijaš Filip Zubčić je diskvalificiran u drugoj vožnji, dok je Istok Rodeš zauzeo 26. mjesto.

Schwarz je nakon prve vožnje bio šesti, no sjajnim drugom nastupom stigao je do pobjede. Drugo mjesto sa 25 stotinki sekunde zaostatke zauzeo je Francuz Clement Noel, vodeći nakon prve vožnje, dok je treću poziciju izborio Britanac Dave Ryding sa 0.39 sekundi zaostatka, probivši se do postolja sa 15. pozicije nakon prve vožnje.

Filip Zubčić je imao osmo vrijeme prve vožnje, no u drugom nastupu je ostao bez plasmana. Napravio je veliku grešku pred kraj vožnje i ušao u cilj s jednom sekundom i 63 stotinke zaostatka. Međutim, naknadno je diskvalificiran zbog "haklanja" vrata. U drugoj vožnji je nastupio i Istok Rodeš koji je sa zaostatkom od 2.47 sekunde zauzeo 26. mjesto, pokvarivši za četiri pozicije plasman iz prve vožnje. Treći hrvatski predstavnik Samuel Kolega zauzeo je 31. mjesto u prvoj vožnji, a bez druge vožnje je ostao za svega jednu stotinku sekunde.

Schwarz vodi u ukupnom poretku Svjetskog kupa sa 464 boda, Švicarac Marco Odermatt je drugi sa 456 bodova, dok je Zubčić treći sa 201 bodom. Samuel Kolega drži 91. poziciju s devet bodova, dok Rodeš na 105. mjestu ima pet bodova.

U poretku slalomaša vodi Schwarz sa 180 bodova ispred sunarodnjaka Manuela Fellera sa 145 i Rydinga sa 110 bodova. Zubčić na 21. poziciji ima 21 bod, Kolega na 30. poziciji ima devet bodova, a Rodeš je 35. s pet bodova.

