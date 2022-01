Sljemenski san šestorice Hrvata u društvu svjetske skijaške elite: "Mogao bih do postolja"

Na stazi kojom će dan prije proći najbolje svjetske slalomašice, 24 sata poslije (u srijedu), nastupit će i najbolji svjetski slalomaši (Noel, Pinturault, Jakobsen, Foss-Solevaag, Kristoffersen...). A s njima će se natjecati i šestorica hrvatskih skijaša – Filip Zubčić, Matej Vidović, Istok Rodeš, Samuel Kolega, Leon Nikić i Tvrtko Ljutić.

A upravo će Tvrtku, starijem bratu naše velike skijaške nade Zrinke Ljutić, ovo biti debitantski nastup. Ne samo na Sljemenu nego i u Svjetskom kupu.

– Nikad nisam ovdje nastupio i ne znam što bih trebao očekivati i kao bi to trebalo izgledati. Sve FIS utrke ove sezone sam dobro odradio i imam dovoljno samopouzdanja. Meni je važno da to bude solidan nastup i meni bi to bilo dovoljno..

Zubčić najjači hrvatski adut

Pod najvećim povećalom domaće sportske javnosti bit će, dakako, naš najbolji skijaš Filip Zubčić, dvostruki osvajač veleslalomske bronce u Svjetskom kupu kojem ove sezone bolje ide upravo slalom.

– Iako sam posljednjih godina puno trenirao i slalom, ipak je to moje prvo slalomsko postolje bio iznenađujući rezultat. No, super se osjećam i vjerujem da ove sezone mogu do još slalomskih postolja.

Tko zna, možda se to dogodi baš na Sljemenu gdje je lani bio peti. A njega i konkurenciju čeka “rock and roll” staza, kako je to nazvala sjajna moderatorica presice naših skijaša Ana Jelušić.

– Za žensku utrku će biti toplo vrijeme pa će na stazu zacijelo baciti puno soli. Za našu utrku se očekuju kiša i snijeg i još ako će staza biti grbava bit će dodatno zahtjevna. No, ja sam dosta često radio dobre rezultate na grbavim stazama.

Prvi lauf vozi se po danu (15.30), a drugi po noći (18.40).

– Prva se vožnja zapravo vozi u sumrak pa će biti malo zeznuto jer neće pomagati reflektori. No, drugi lauf će biti potpuno u mraku i to će biti super – kazuje Zubčić, peti u poretku slalomaša nakon dvije ovosezonske utrke koji žali što neće biti publike:

– To ima li ili nema publike ne utječe na moju izvedbu, no ljepše je skijati dok se navija, to ti daje dodatnu motivaciju. Zato i jest lijepo voziti Svjetski kup.

Inače, od ove garniture hrvatskih skijaša, drugi najbolji rezultat na Sljemenu ima Matej Vidović koji je, lani, na Crvenom spustu bio 12, a u prva dva slaloma sezone osvojio je 22. pa 18. mjesto.

– Moj cilj za ovu sezonu je ostvariti utrku s top 10 plasmanom. Vjerujem da to mogu jer skijam bolje nego ikad dosad i samo je pitanje vremena. Tko zna, možda već na Sljemenu – kazuje Vidović, kojem će ovo biti deveti nastup na Zagrebačkoj gori i koji dodaje:

– Znali smo mi na Sljemenu već imati proljetne uvjete, čak i toplije vrijeme, no ta staza nama nije nepoznanica.

No, nepoznanica će biti koliko Istok Rodeš ovog časa može, nakon dvije operacije lakta i samo dva tjedna treninga.

– Bitno mi je da startam u sezonu baš na Sljemenu. Iako nisam u top-formi, znam da tu mogu izvući nešto. Lakat nije na 100 posto, no u skijanju lakat i ne mora biti na 100 posto da bih dobro skijao. Imam kilometražu u karijeri i vjerujem da mogu imati dobar nastup – rekao je Rodeš koji još uvijek ne zna hoće li nastaviti skijati i u siječnju.

– Koliko znam, imam pravo nastupiti četiri puta u Svjetskom kupu i da još uvijek imam neku vrstu bodovne zaštite zbog ozljede. Ja sam bio doma u Varaždinu i spremio sam se sve do Schladminga, a neka direktor Pavlek vodi brigu je li pametno da nastupam ili ne.

Više tražim od sebe nego drugi

Lanjsko 15. mjesto izboreno na Sljemenu, Samuelu Kolegi je najbolji rezultat karijere.

– Ja uvijek od sebe imam puno veća očekivanja no što ih od mene imaju drugi, no neću o tome javno. Nama hrvatskim skijašima ide u prilog što je ovo teška staza i što taj dan možemo očekivati kišu i snijeg.

Za Leona Nikića, američkog đaka, plasman u drugu vožnju bio bi svojevrsna senzacija.

– Studiram na fakultetu na Aljasci gdje sam zbog nekih problema sa stazama skupio manje treninga no što smo planirati. Nije lako motivirati se

obaviti sve što trebaš i u vezi sa školom, no druge opcije nema – zaključio je ovaj student psihologije.

