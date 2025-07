Slavni svjetski trener prebolio je opaku bolest: Nosio sam pelene u javnosti, to mi je bilo najteže

Poznati i ugledni nizozemski trener Louis van Gaal objavio je nove detalje svoje borbe s rakom prostate i napretku koji se dogodio u procesu oporavka. U razgovoru za televizijsku emisiju Humberto, Van Gaal je otkrio kako više nema simptome bolesti i da se ponovno osjeća zdravo.

- Prije dvije godine bio sam nekoliko puta na operaciji i stanje je bilo loše, i fizički sam bio jako slab, ali sve se dobro završilo. Više nemam problema s rakom, ali i dalje idem na preglede svaka tri mjeseca. Tada mi mjere PSA vrijednosti i one su 0.0. To je dobar znak, a i ne širi se više. Sve sam u boljoj formi. Imam 73 godine, a izgledam li vam loše? - poručio je Nizozemac.

Bivši izbornik nizozemske reprezentacije ispričao je da mu je najteže padalo pojavljivanje u javnosti dok je prolazio kroz najtežu fazu bolesti.

- Nisam osjećao veliku bol. Strašno mi je bilo to što sam morao nositi pelene. Imao sam puno javnih nastupa i zato sam uvijek nosio jako tamne hlače da se ništa ne vidi. To nije ugodno, pogotovo zato što sam i dalje javna osoba. Kad ti se to dogodi, nije ti lako - priznao je.

- U ime Keuken Kampioen Divisie trebao sam dodijeliti trofeje i tada sam jednostavno mokrio u hlače. Nitko mi tada nije ništa rekao, ali meni je to bilo jako neugodno. Sada je sve to iza mene, i mogu to dobro kontrolirati - rekao je Van Gaal koji je jedan od najtrofejnijih trenera u povijesti, a na klupi klubova osvojio je 20 trofeja.