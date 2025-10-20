Naši Portali
POTPISAN UGOVOR

Slavni klub odabrao novog trenera, nisu se odlučili za Slavena Bilića

Zagreb: Slaven Bilić na prijateljskoj utakmici NK Lokomtiva-Al-Fateh
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Autori: Vecernji.hr , Hina
20.10.2025.
u 21:47

Rohl je dosada jedini samostalni trenerski posao imao u engleskom drugoligašu Sheffield Wednesdayu kojega je vodio od listopada 2023. do srpnja ove godine, dok je prethodno bio asistent u RB Leipzigu, Southamptonu, Bayernu i njemačkoj reprezentaciji.

Škotski nogometni velikan Rangers za novoga je menadžera imenovao 36-godišnjeg njemačkog stručnjaka Dannyja Rohla s kojim je potpisao ugovor na dvije i pol godine.

Na klupi Rangersa Rohl će zamijeniti Russella Martina koji je dobio otkaz prije dva tjedna nakon katastrofalnog ulaska u sezonu. Nakon osam odigranih kola Rangers je tek šesti u škotskom prvenstvu sa samo jednom pobjedom i devet osvojenih bodova, odnosno za vodećim Heartsom zaostaje 13 bodova, dok mu najveći rival Celtic bježi osam bodova.

Inače, jedan od kandidata za ovaj posao bio je bivši hrvatski izbornik Slaven Bilić koji ovim raspletom očito neće preuzeti škotski klub.

Ključne riječi
Glasgow Rangers Slaven Bilić

