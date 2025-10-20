Slavni klub odabrao novog trenera, nisu se odlučili za Slavena Bilića

Škotski nogometni velikan Rangers za novoga je menadžera imenovao 36-godišnjeg njemačkog stručnjaka Dannyja Rohla s kojim je potpisao ugovor na dvije i pol godine.

Rohl je dosada jedini samostalni trenerski posao imao u engleskom drugoligašu Sheffield Wednesdayu kojega je vodio od listopada 2023. do srpnja ove godine, dok je prethodno bio asistent u RB Leipzigu, Southamptonu, Bayernu i njemačkoj reprezentaciji.

Na klupi Rangersa Rohl će zamijeniti Russella Martina koji je dobio otkaz prije dva tjedna nakon katastrofalnog ulaska u sezonu. Nakon osam odigranih kola Rangers je tek šesti u škotskom prvenstvu sa samo jednom pobjedom i devet osvojenih bodova, odnosno za vodećim Heartsom zaostaje 13 bodova, dok mu najveći rival Celtic bježi osam bodova.

Inače, jedan od kandidata za ovaj posao bio je bivši hrvatski izbornik Slaven Bilić koji ovim raspletom očito neće preuzeti škotski klub.