Slavni hrvatski trener pustio igrača da ode bolesnoj majci pa ga potjerao iz momčadi

Među onima koji su ga premijerno gledali ne stišavaju se odjeci na dokumentarni film o Ratku Rudiću, koji je režirao Dejan Aćimović. A uradak naslovljen "Dogodio se" svidio se i nekad najboljem svjetskom vaterpolistu Milivoju Bebiću. – Film je za čistu desetku. Prikazuje i dobar dio povijesti vaterpola, a u njemu govori i niz zvijezda ovog sporta iz različitih epoha.

Počasnik Kuće slavnih

A jedna od njih svakako je i naš sugovornik Milivoj Bebić, počasnik Kuće slavnih vodenih sportova, u kojoj su ga proglasili jednim od najboljih napadača svih vremena. A igrajući za reprezentaciju SFRJ, Beba je u 300 utakmica postigao 620 pogodaka i to u vrijeme kada utakmice nisu završavale dvoznamenkastim skorovima. S obzirom na to da nema staturu dvometraša, očito je morao biti jako okretan i brz plivač.

– Vjerojatno jesam kada sam uspijevao postizati pogotke. No to je instinkt s kojim se čovjek rađa čemu se onda pridodaje igračko usavršavanje. Sreća je da sam kroz karijeru imao i dobre trenere. Ja sport i trenere uvijek uspoređujem sa školom i učiteljima. Dobar učitelj uvijek će vam ugraditi nešto više od onih koji su se oko vas manje trudili pa tu znaju nastati i praznine.

A Bebić je tu očito imao sreće.

– Vjerojatno jesam. No, kao što Rudić reče, za sve to trebate i dobar klub, dobre suigrače, jaku reprezentaciju.

Jedan od zanimljivijih dijelova filma svakako je onaj o transformaciji Rudića od (su)igrača u trenera koji se imenovanjem za izbornika distancirao i prestao družiti s dojučerašnjim suigračima a jedan od njih (Slobodan Trifunović) to je definirao makijavelizmom. Uostalom, malo je nedostajalo da u predvečerje Olimpijskih igara (1984.) otpiše i Bebića o čemu u filmu govori i kapetan reprezentacije Zoran Roje:

– Kada je izbacio Trifunovića, meni je rekao da bi izbacio i oca ako smatra da mu nije mjesto u timu. Isto je to odlučio i kada je Bebić zakasnio na trening. Naime, nakon što smo se iz Kranja preselili u Budvu, Beba je molio Ratka da ga pusti da posjeti majku koja tog časa nije bila zdravstveno najbolje i on mu je to dopustio rekavši da sutradan mora biti u 12 na treningu u Budvi. Dolazi navečer Beba meni u sobu i kaže: "Ljudi, pa on je mene potjerao." Kada sam kao kapetan pokušao intervenirati, Ratko mi je kazao: "Ako nastaviš ovaj razgovor, i tebe ću potjerati kući."

Strah od narušavanja autoriteta

Srećom, Bebića potjerao ipak nije jer se za njega zauzeo Stručni savjet VSJ-a i to se pokazalo dobrom odlukom jer upravo je okretni Splićanin zabio pogodak koji je reprezentaciji SFRJ donio olimpijsko zlato.

– On je vjerojatno imao podsvjesni strah od gubljenja autoriteta, a kada je to riješio sam sa sobom, onda više nije bilo problema. Dapače. Taj naš odnos kasnije je bio puno iskreniji, a ja sam baš zbog toga bio motiviran da budem primjer.